تقدم الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بخالص التهنئة إلى أسرة إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تزامنًا مع الذكرى الـ62 لتأسيسها، موضحًا أن هذه الإذاعة العريقة مثّلت أحد أبرز المنابر الدعوية التي حملت رسالة القرآن الكريم إلى أنحاء العالم، وأسهمت عبر عقود متتابعة في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وبناء وعي ديني مستنير، وجمعت القرآن صوتيًّا لأول مرة.

وأضاف وزير الأوقاف أن إذاعة القرآن الكريم قامت بدور رائد في نشر التلاوات العطرة لكبار القراء، إلى جانب ما قدمته من برامج علمية ودعوية أسهمت في تصحيح المفاهيم، ومواجهة الفكر المتطرف، وتعزيز الانتماء الوطني على أسس دينية راسخة، فضلًا عن كونها صاحبة الريادة في تسجيل وإذاعة الجمع الصوتي للقرآن الكريم بأصوات كبار القراء، بما مثّل حفظًا صوتيًّا فريدًا للتراث القرآني.

وأشار الوزير إلى عناية الدولة المصرية، بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجمع التراث الديني وصونه، وهو ما تجلّى في إطلاق الموقع الإلكتروني والتطبيق الرسمي لإذاعة القرآن الكريم خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، في خطوة عكست توجهًا جادًّا نحو التحول الرقمي، وإتاحة هذا التراث للأجيال الجديدة في مصر وخارجها، وأكدت حفاوة الدولة المصرية بإذاعة القرآن الكريم؛ تقديرًا لدورها التاريخي الممتد في خدمة كتاب الله تعالى، وإسهاماتها المتواصلة في نشر صحيح الدين.

وثمّن وزير الأوقاف هذا الدور التاريخي الممتد، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات الإعلامية والدعوية، بما يدعم نشر صحيح الدين، وخدمة كتاب الله عز وجل على الوجه الذي يليق بعظمته ومكانته.

وأشاد الوزير بما حققه تطبيق "إذاعة القرآن الكريم" من انتشار واسع فور إطلاقه، إذ تجاوز عدد مرات تنزيله 140 ألف عملية خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى، بالتزامن مع تسجيل نحو 20 مليون زيارة وتصفح، ليتصدر قائمة التطبيقات الأكثر تحميلًا على متجري "جوجل بلاي" و"آبل ستور"، في دلالة واضحة على الإقبال الكبير على محتواه المتميز وثقة الجمهور به.

كما شهد الموقع والتطبيق إقبالًا كبيرًا خلال أول 24 ساعة، حيث تجاوز عدد الطلبات في مصر 15 مليونًا، مع تفاعل عربي ودولي ملحوظ، تصدّرته السعودية بنحو 2 مليون طلب، تلتها الإمارات والكويت، إلى جانب الولايات المتحدة وقطر وإيطاليا، بما يعكس اهتمامًا واسعًا يتجاوز النطاق المحلي.

واختتم الوزير حديثه سائلًا الله أن يبارك في جهود القائمين على إذاعة القرآن الكريم، وأن يديم رسالتها النبيلة في خدمة كتاب الله تعالى ونشر نوره في ربوع العالم.