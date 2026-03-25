أجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي والهجرة، بدر عبد العاطي، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الصيني وانج يي، لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، في ظل التصعيد العسكري المتزايد في المنطقة.

وخلال الاتصال، أكد عبد العاطي عمق العلاقات المصرية الصينية، مشيدًا بتطورها خلال السنوات الأخيرة، ومعبّرًا عن تطلع القاهرة إلى تعزيز التعاون الثنائي بما يعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة مع مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية.

كما تناول الاتصال سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، حيث أشار الوزير إلى أهمية التعاون المالي بين البلدين، بما في ذلك اتفاقية تبادل العملات، معربًا عن رغبة مصر في توسيع نطاق هذا التعاون وزيادة الاستثمارات، إلى جانب تعزيز التعاون مع بنك التنمية الصيني.

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، شدد عبد العاطي على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لخفض التصعيد ووقف الحرب، محذرًا من تداعياتها على الأمن والاستقرار، وكذلك على الاقتصاد العالمي، خاصة في ما يتعلق بحركة الملاحة وسلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والغذاء.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور، وتكثيف الاتصالات مع مختلف الأطراف، بهدف احتواء الأزمة ومنع اتساع نطاق الصراع، مع التشديد على أولوية الحلول الدبلوماسية والحوار.