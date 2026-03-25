أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن صدور توجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بمعالجة أوضاع حاملي التأشيرات المنتهية الذين تعذرت مغادرتهم للمملكة جراء "الأوضاع الراهنة" التي تمر بها المنطقة.

ويشمل القرار حاملي تأشيرات الزيارة بكافة أنواعها، وتأشيرات العمرة، والمرور، والخروج النهائي، المنتهية اعتبارا من تاريخ "25 فبراير الماضي"، حسبما أفادت صحيفة "عكاظ" السعودية.

"مساران" لمعالجة أوضاع الوافدين

أوضحت الوزارة، اليوم الأربعاء، أن معالجة أوضاع المستفيدين تتم عبر مسارين تنظيميين:

المسار الأول: تمديد التأشيرات المنتهية في 25 فبراير الماضي بناءً على طلب "المستضيف"، وذلك حتى تاريخ "18 أبريل المقبل"، بعد سداد الرسوم المقررة عبر منصة "أبشر".

المسار الثاني: تمكين حاملي كافة أنواع التأشيرات المنتهية من "المغادرة مباشرة" عبر المنافذ الدولية، دون الحاجة لتمديد التأشيرة أو دفع أي رسوم أو غرامات تأخير.

تحذير من "مخالفة الأنظمة"

دعت "الداخلية السعودية"، جميع المستفيدين من هذه التوجيهات الملكية إلى المبادرة بالمغادرة قبل موعد أقصاه "18 أبريل"؛ وذلك لتجنب تطبيق "الأنظمة المرعية" في المملكة بحق المخالفين بعد انتهاء المهلة المحددة.

