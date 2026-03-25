وزير الخارجية يبحث مع نظيريه السعودي والبحريني جهود خفض التصعيد بالمنطقة

كتب : وكالات

05:34 م 25/03/2026

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالان هاتفيان اليوم الأربعاء، مع كل من الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر إزاء التطورات الإقليمية المتسارعة.

وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع دول الخليج الشقيقة

وجدد الوزير عبد العاطي التأكيد على تضامن مصر الكامل مع المملكتين الشقيقتين في مواجهة أية اعتداءات أو تهديدات إيرانية تمس أمن وسيادة المملكة العربية السعودية والبحرين وسائر دول الخليج، انطلاقاً من الموقف المصري الراسخ بأن أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأعرب الوزير عبد العاطي في هذا الصدد عن إدانة مصر للاعتداء الأخير الذي استهدف مملكة البحرين الشقيقة.

وأكد وزير الخارجية عبد العاطي على ضرورة مواصلة تكثيف الجهود لوقف الاعتداءات على دول الخليج الشقيقة ولتجنيب المنطقة الانزلاق نحو فوضى شاملة غير محسوبة العواقب تضر بالأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وفي هذا السياق، شدد وزير الخارجية على ضرورة خفض التصعيد، مؤكدا على ضرورة تكثيف التنسيق والعمل المشترك لاحتواء الأزمة الراهنة وإرساء دعائم الاستقرار.

كما تناول الاتصالان الأهمية القصوى للحفاظ على حرية الملاحة البحرية وتأمين مسارات التجارة الدولية. وفي هذا السياق، تم التطرق إلى التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر، حيث أكد الوزير عبد العاطي على أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي.

وشدد الوزير عبد العاطي في هذا الصدد على ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه ورفض أية محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية.

فيديو قد يعجبك



منتخب مصر يغادر إلى جدة لمواجهة السعودية ودياً استعداداً لكأس العالم 2026
تقارير تكشف موقف ليفربول من مستقبل سلوت مع الريدز
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
أحمد الفيشاوي يعلق على عودة "سفاح التجمع" للسينمات
7 أخطاء شائعة تهدد حياة سائقي المركبات أثناء القيادة في الأمطار
وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟