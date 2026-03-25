أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالان هاتفيان اليوم الأربعاء، مع كل من الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر إزاء التطورات الإقليمية المتسارعة.

وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع دول الخليج الشقيقة

وجدد الوزير عبد العاطي التأكيد على تضامن مصر الكامل مع المملكتين الشقيقتين في مواجهة أية اعتداءات أو تهديدات إيرانية تمس أمن وسيادة المملكة العربية السعودية والبحرين وسائر دول الخليج، انطلاقاً من الموقف المصري الراسخ بأن أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأعرب الوزير عبد العاطي في هذا الصدد عن إدانة مصر للاعتداء الأخير الذي استهدف مملكة البحرين الشقيقة.

وأكد وزير الخارجية عبد العاطي على ضرورة مواصلة تكثيف الجهود لوقف الاعتداءات على دول الخليج الشقيقة ولتجنيب المنطقة الانزلاق نحو فوضى شاملة غير محسوبة العواقب تضر بالأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وفي هذا السياق، شدد وزير الخارجية على ضرورة خفض التصعيد، مؤكدا على ضرورة تكثيف التنسيق والعمل المشترك لاحتواء الأزمة الراهنة وإرساء دعائم الاستقرار.

كما تناول الاتصالان الأهمية القصوى للحفاظ على حرية الملاحة البحرية وتأمين مسارات التجارة الدولية. وفي هذا السياق، تم التطرق إلى التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر، حيث أكد الوزير عبد العاطي على أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي.

وشدد الوزير عبد العاطي في هذا الصدد على ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه ورفض أية محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية.