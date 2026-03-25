إعلان

"رفض قاطع".. حزب الله اللبناني يستبعد المفاوضات مع إسرائيل قبل وقف النار

كتب : مصطفى الشاعر

05:39 م 25/03/2026

الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله، اليوم الأربعاء، رفضه الدخول في أي محادثات مع إسرائيل "طالما استمر القصف على لبنان"، معتبرا أن أي تفاوض في ظل ظروف الصراع الحالية يُمثّل "استسلاما بالإكراه".

"لا مفاوضات" في ظل العدوان

أكد قاسم، في بيان نشره عبر "تليجرام"، اليوم الأربعاء، أن المطالبة بحصر السلاح لتلبية الرغبات الإسرائيلية مع استمرار الاحتلال والعدوان، تُعد "خطوة نحو زوال لبنان".

"تحت النار" وسلب القدرات

شدد قاسم، في بيانه، على أن "التفاوض مع العدو الإسرائيلي تحت النار يُشكّل استسلاما قسريا"، معتبرا أن القبول بهذه الشروط في الوقت الراهن يؤدي إلى "حرمان لبنان من كافة قدراته" الدفاعية والسياسية، ومؤكدا تمسك الحزب بموقفه الميداني قبل أي مسار دبلوماسي.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه "الحدود اللبنانية" تصعيدا عسكريا هو الأخطر منذ سنوات، وسط تبادل مستمر للقصف بين إسرائيل وحزب الله.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لبنان إسرائيل حزب الله اللبناني حرب لبنان وإسرائيل مفاوضات لبنان وإسرائيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

7 أخطاء شائعة تهدد حياة سائقي المركبات أثناء القيادة في الأمطار
مصراوى TV

خبراء يتوقعون مصير سعر الذهب في حال انتهاء الحرب الأمريكية الإيرانية
اقتصاد

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
حوادث وقضايا

تقارير تكشف موقف ليفربول من مستقبل سلوت مع الريدز
رياضة عربية وعالمية

قصة أول خاتم خطوبة في التاريخ: كيف بدأ تقليد الحب الدائري؟
علاقات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟