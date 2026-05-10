عاد ملف الأجسام الطائرة المجهولة إلى الواجهة بعد إعلان وزارة الدفاع الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي نشر دفعة جديدة من الوثائق والصور التي رُفعت عنها السرية، في خطوة فتحت نافذة جديدة على أرشيف ظل بعيداً عن أنظار الرأي العام لعقود طويلة.

تضم المواد المنشورة صوراً عسكرية بالأبيض والأسود تظهر أجساماً على هيئة أسطوانات ونقاط ضوئية معلقة في السماء، كما أظهرت إحدى الصور، المدعومة بطبقة تحليلية من مختبر مكتب التحقيقات الفيدرالي، تقريراً لشهود عيان يعود إلى سبتمبر 2023 تحدث عن جسم معدني برونزي بيضاوي الشكل ظهر وسط ضوء ساطع على ارتفاع كبير.

بحسب التقرير، قُدّر طول الجسم بين 130 و195 قدماً، قبل أن يختفي بصورة مفاجئة، وأعادت هذه المعطيات النقاش بشأن طبيعة الظواهر الجوية غير المحددة، بعدما ظلت مثل هذه المعلومات لسنوات حبيسة الأرشيف الرسمي الأمريكي.

دفعة جديدة من الملفات

كان البنتاجون قد بدأ الجمعة الماضية نشر مجموعة جديدة من الملفات المرتبطة بالأجسام الطائرة المجهولة، وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه الشارع الأمريكي تجدد الاهتمام بالظواهر الجوية غير المحددة، وهو اهتمام عاد إلى الواجهة خلال الأشهر الأخيرة.

ورغم أن وزارة الدفاع الأمريكية تعمل منذ سنوات على رفع السرية تدريجياً عن هذه الوثائق، فإن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعادت الملف إلى صدارة النقاش العام، فقد ألمح إلى نشر واسع لملفات الظواهر الجوية غير المحددة خلال الفترة الأخيرة.

ترامب يدعو الجمهور

وقال ترامب، في منشور عبر منصة تروث سوشيال، إن الإدارات السابقة أخفقت في تحقيق الشفافية، وأضاف أن الوثائق ومقاطع الفيديو الجديدة تمنح الجمهور فرصة تكوين استنتاجاته بنفسه بشأن طبيعة ما يحدث.

تشير إدارة ترامب إلى أن المواد المنشورة تتضمن برقيات قديمة صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، ووثائق من مكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى جانب نصوص مرتبطة بـ ناسا تتعلق برحلات فضائية مأهولة.

موقع إلكتروني جديد بطابع الحرب الباردة

وبالتزامن مع نشر الوثائق، أطلق البنتاجون موقعاً إلكترونياً جديداً مخصصاً لملفات "الظواهر الجوية غير المحددة"، ويحمل الموقع تصميماً يستحضر أرشيف الحرب الباردة، ويعرض صوراً عسكرية بالأبيض والأسود ونصوصاً مكتوبة بأسلوب الآلة الكاتبة، في محاولة تتيح للجمهور إعادة قراءة واحدة من أكثر الظواهر إثارة للجدل في التاريخ الأمريكي الحديث.