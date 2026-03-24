إعلان

عبد العاطي يشيد باستجابة الكويت للتحقيق بشأن مقال مسيء

كتب : وكالات

07:13 م 24/03/2026

بدر عبد العاطي وزير الخارجية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين حيال التطورات الإقليمية المتلاحقة.

وتناول الاتصال الجهود المبذولة لخفض التصعيد الخطير في المنطقة، حيث شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة تغليب المسار الدبلوماسي وتكثيف المساعي الرامية لاحتواء التوتر، محذراً من التداعيات الكارثية لاستمرار دائرة العنف والتي تنذر بانزلاق الإقليم نحو فوضى شاملة تهدد السلم والأمن الدوليين.

مصر تدين كافة الاعتداءات على الكويت

كما جدد وزير الخارجية إدانة مصر القاطعة لكافة الاعتداءات التي تستهدف دولة الكويت ودول الخليج الشقيقة، مؤكداً تضامن مصر الكامل والمطلق مع أشقائها في مواجهة أي تهديدات تمس أمنها أو استقرارها، انطلاقاً من الموقف المصري الثابت بأن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وهو ما ثمنه عاليا معالي وزير خارجية الكويت.

من جانبه، أعرب الوزير عبد العاطي خلال الاتصال عن التقدير لسرعة استجابة السلطات الكويتية المعنية لطلب السفارة المصرية بالكويت بإحالة المذكرة التي نقلتها السفارة بشأن ما تضمنه مقال لأحد الأشخاص إلى معالي النائب العام الكويتي، لما تضمنه من تجاوزات وإساءات مستهجنة ومرفوضة شكلاً وموضوعاً.
وأكد الوزير أن هذا الإجراء القانوني الصارم يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية والأبدية التي تربط بين البلدين، ويقطع الطريق على أية محاولات بائسة ويائسة للنيل من الوشائج والروابط التاريخية الراسخة والمصير المشترك الذي يجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بدر عبد العاطي فؤاد الهاشم الخارجية المصرية الكويت مصر والكويت حرب إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"سيكو سيكو" و"جوازة توكسيك".. تعرف على خريطة " أفلام نتفليكس لـ شهر مارس
زووم

"سيكو سيكو" و"جوازة توكسيك".. تعرف على خريطة " أفلام نتفليكس لـ شهر مارس
4 أبراج على أعتاب سماع اخبار سارة قريبا
علاقات

4 أبراج على أعتاب سماع اخبار سارة قريبا
إجازة بالمدارس بسبب الطقس غدًا.. هل يتكرر سيناريو 2020؟
مصراوى TV

إجازة بالمدارس بسبب الطقس غدًا.. هل يتكرر سيناريو 2020؟
6 إجراءات عاجلة.. بيان شديد اللهجة من وزارة الإعلام تجاه إساءات فؤاد الهاشم
أخبار مصر

6 إجراءات عاجلة.. بيان شديد اللهجة من وزارة الإعلام تجاه إساءات فؤاد الهاشم
مشكلة الملايين.. لماذا نشعر بالنعاس بعد الأكل؟
نصائح طبية

مشكلة الملايين.. لماذا نشعر بالنعاس بعد الأكل؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| مد إعفاء هواتف المصريين بالخارج إلى 120 يومًا بدءا من 1 أبريل
6 إجراءات عاجلة.. بيان شديد اللهجة من وزارة الإعلام تجاه إساءات فؤاد الهاشم
حالة قوية من عدم استقرار الأحوال الجوية تضرب البلاد (تغطية خاصة)