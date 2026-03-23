نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن مسؤول إسرائيلي، أن الولايات المتحدة حددت موعداً مستهدفاً لإنهاء الحرب على إيران.

وأكد المسؤول الإسرائيلي إنه في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إجراء محادثات بين واشنطن وطهران، حددت أمريكا التاسع من أبريل 2026، موعداً مستهدفاً لإنهاء الحرب، مما يترك حوالي 21 يوماً لاستمرار القتال والمفاوضات.

وقال المسؤول الإسرائيلي، إنه من المتوقع إجراء محادثات بين إيران والولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع في باكستان، مؤكدًا أن إنهاء الحرب بحلول ذلك التاريخ قد يتيح لترامب زيارة إسرائيل في يوم الاستقلال لتسلم جائزة إسرائيل.