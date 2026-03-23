إيران عن محادثتها مع أمريكا: وردتنا رسائل من دول صديقة

كتب : وكالات

08:03 م 23/03/2026

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إجراء أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن طهران لم تنخرط في محادثات مع واشنطن خلال الفترة الأخيرة.

طلب أمريكي لإجراء مفاوضات

وأوضح بقائي، في تصريحات لوكالة إرنا الإيرانية اليوم الإثنين، أن طهران تلقت رسائل من دول صديقة تتعلق بطلب أمريكي لإجراء مفاوضات، مشيرًا إلى أنه تم الرد عليها بما يتوافق مع المواقف المبدئية لإيران.

إيران تحذر أمريكا من استهداف البنية التحتية

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن الردود الإيرانية تضمنت تحذيرات واضحة بشأن العواقب الوخيمة لأي هجوم قد يستهدف البنية التحتية للبلاد، مؤكدًا أن طهران سترد بشكل حاسم وفوري وفعال على أي استهداف لمنشآت الطاقة.


وشدد المتحدث الإيراني، على أنه لم تجرِ أي مفاوضات مع واشنطن خلال الأيام الـ24 من الحرب المفروضة على إيران، لافتًا إلى أن موقف بلاده من مضيق هرمز، وكذلك شروط إنهاء الحرب، لم يشهد أي تغيير.

