أعلنت وزارة الداخلية القطرية العثور على جثة الشخص السابع الذي كان مفقوداً إثر حادث تحطم مروحية قبالة سواحل قطر، مؤكدة اكتمال حصيلة الضحايا.

هوية ضحايا الطائرة المنكوبة

وأوضحت وزارة الدفاع القطرية أن جميع الأشخاص السبعة الذين كانوا على متن المروحية قد تم العثور عليهم، بعد عمليات بحث وإنقاذ مكثفة استمرت منذ وقوع الحادث.

وكانت المروحية قد تحطمت، السبت، في المياه الإقليمية القطرية، وعلى متنها أربعة من القوات القطرية وثلاثة مواطنين أتراك، بينهم ضابط عسكري ومدنيان.

سبب تحطم الطائرة القطرية

وفي وقت سابق، أعلنت الجهات الرسمية انتشال ستة جثامين، قبل أن تتواصل عمليات البحث للعثور على المفقود الأخير، الذي تم تأكيد وفاته لاحقاً.

وكانت وزارة الدفاع قد أشارت إلى أن الحادث نجم عن "عطل فني"، في حين واصلت فرق الإنقاذ عملياتها حتى التأكد من مصير جميع من كانوا على متن الطائرة.