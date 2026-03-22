

وكالات

أكد الحرس الثوري الإيراني سقوط أكثر من 200 قتيل وجريح في الموجة الـ73 التي شنها على أهداف إسرائيلية وأمريكية ومنها قواعد في دول خليجية باستخدام الصواريخ والمسيرات الانتحارية.

وجاء في بيان الحرس الثوري: "تم استهداف جنوب وشمال الأراضي الفلسطينية المحتلة في الموجة الثالثة والسبعين من عملية الوعد الصادق تحت شعار يا حيدر عليه السلام، باستخدام صواريخ وأنظمة طائرات مسيّرة تابعة للقوة الجوفضائية في الحرس الثوري".

أضاف: "كما أُصيبت منشآت عسكرية ومراكز أمنية في عراد، ديمونا، إيلات، بئر السبع وكريات جات في جنوب الأراضي المحتلة، عقب انهيار منظومة الدفاع التابعة لهذا الجيش الصهيوني، بالإضافة إلى استهداف قواعد علي السالم، منهاد والظفرة التابعة للجيش الأمريكي في المنطقة، باستخدام صواريخ فتاح وقدر وعماد وطائرات مسيّرة انتحارية، بدقة عالية".

تابع الحرس الثوري: "وبحسب تقارير ميدانية، تم تسجيل أكثر من 200 قتيل وجريح في الساعات الأولى من الهجوم، كما أفادت التقارير بأن المسؤولين الأمنيين الصهاينة زادوا الضغط على الصحفيين وشهود العيان لفرض رقابة على نشر حجم الدمار والخسائر".

وعلى صعيد متصل بالشأن اللبناني جاء في البيان: "من الضروري الإشادة بجهود مقاتلي حزب الله في لبنان في الدفاع عن وحدة أراضي لبنان وفتح جبهة قتال قوية ومكثفة ضد المناطق الشمالية والوسطى من الأراضي المحتلة، مع تقديم التهاني بهذه الانتصارات للشعب اللبناني والمسلمين في المنطقة".

وعن أوضاع الفلسطينيين أضاف الحرس الثوري: "كما تُظهر الأوضاع المأساوية لسكان الأراضي المحتلة، والتي تفاقمت نتيجة سياسات الحرب التي تنتهجها حكومة نتنياهو، خاصة في المناطق التي تتجاور فيها المنشآت النووية والعسكرية مع المناطق السكنية، حجم الخطر الذي يواجهه السكان".

واختتم البيان: "تشير المعطيات إلى أن معادلات الحرب تتغير بسرعة، وأن قدرة الجيش الصهيوني على السيطرة والدفاع عن الأراضي المحتلة آخذة في التراجع"، وفقا لروسيا اليوم.