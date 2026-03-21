أكد الدكتور محمد عثمان، الباحث في العلاقات الدولية، أن تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدول العربية والخليجية خلال اليومين الماضيين جاءت في توقيت حرج للغاية تشهده المنطقة، حيث انزلق الإقليم إلى حالة من الحرب الإقليمية المفتوحة، المرشحة لأن تتسع في ظل التوتر الشديد الذي تشهده الساحة.

وقال عثمان خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية" إن هذه التحركات تعكس حجم التحديات التي تواجه المنطقة وحاجة الأشقاء للتشاور والتنسيق في هذه المرحلة الدقيقة.

وأضاف الباحث في العلاقات الدولية أن مصر تضطلع بدورها الدائم في دعم الاستقرار ورفض أي شكل من أشكال الاعتداء على الأقطار العربية، لا سيما بلدان الخليج العربي التي كانت الأكثر تضررًا من التصعيد الإيراني.

وأوضح أن مصر تدرك أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، ولذلك جاءت تحركات القيادة المصرية سريعة وحاسمة.

وتابع الدكتور محمد عثمان أن زيارات الرئيس السيسي شملت السعودية والبحرين والإمارات وقطر، وهي دول تعرضت لاعتداءات إيرانية مباشرة.

وأشار إلى أن القيادة المصرية سعت من خلال هذه الزيارات إلى خلق حالة عامة من التضامن العربي الرافض للاعتداءات، والمؤكد على حق هذه الدول في الدفاع عن نفسها وحماية سيادتها وأمنها.

وأكد الباحث في العلاقات الدولية أن الموقف المصري يجمع بين رفض التصعيد العسكري والدعوة إلى تغليب لغة الحوار وخفض التوتر، مع الحفاظ على ضبط النفس الذي تمارسه الدول العربية حتى الآن.

وأشار إلى أن مصر تدعو إيران إلى التوقف عن هذا المسلك الذي وصفه بالهدام، والذي لا يخدم قضيتها، خاصة وأنها ترد على عدوان أمريكي إسرائيلي باعتداءات على بلدان عربية، وهو أمر لا يستقيم منطقيًا ولا قانونيًا.

وأكد عثمان أن المنطقة تمر بمرحلة فارقة تتطلب وعيًا وتكاتفًا عربيًا، وأن مصر ستظل حجر الزاوية في أي جهد للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.