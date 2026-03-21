أفاد التلفزيون الإيراني ببدء موجة جديدة من القصف الصاروخي من إيران باتجاه إسرائيل.

وأكد الحرس الثوري الإيراني، أنه نفذ الموجة الـ72 من "عملية الوعد الصادق 4" على أهداف في شمال ووسط الأراضي المحتلة، وكذلك ضد الأسطول البحري الأمريكي الخامس.

وأوضح الحرس الثوري في بيان اليوم السبت، أنه استخدم في الموجة الأخيرة صواريخ قوية ودقيقة من طراز "قدر" و"عماد".

الهجمات الإيرانية على الإمارات

وفي وقت سابق من اليوم، دعا الحرس الثوري الإيراني، المواطنين والمقيمين في مدينة رأس الخيمة داخل الإمارات العربية المتحدة إلى مغادرتها فورًا، استعدادا لقصفها.

وقال الحرس الثوري، إن هذا التحذير يأتي نظرًا لاستخدام هذه المنطقة في أعمال ضد الجزر الإيرانية، مشيرًا إلى أن ذلك قد يجعل المدينة عرضة للاستهداف خلال الفترة المقبلة.

وطلب الحرس الثوري من جميع السكان مغادرة المدينة في أقرب وقت ممكن عبر المسارات المحددة.