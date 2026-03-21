الثالثة.. إيران تُعلن إصابة طائرة اف 16 إسرائيلية بواسطة الدفاعات الجوية

كتب : محمد أبو بكر

03:17 م 21/03/2026

إصابة طائرة اف 16 إسرائيلية

أعلنت الحرس الثوري الإيراني، إصابة ثالث طائرة حربية معادية، ومن نوع اف 16 اسرائيلية، بنيران الدفاعات الجوية للحرس الثوري.

وقال الحرس الثوري، بحسب بيانه، إن الدفاعات الجوية الحديثة للقوات الجوفضائية للحرس الثوري أصابت عند الساعة 3 و45 دقيقة من فجر اليوم، طائرة اف 16 اسرائيلية بنيرانها.

يذكر ان الدفاعات الجوية الايرانية نجحت خلال الاسابيع الثلاثة الماضية في اعتراض وتدمير أكثر من 200 جسم طائر ومنها طائرات مسيرة وصواريخ كروز وطائرات التزود بالوقود جوا والطائرات الحربية الحديثة للاعداء في سماء ايران ما يظهر تقوية الدفاعات الجوية للبلاد.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأب يلحق بصغيريه.. المنوفية تودع 3 ضحايا في حادث اختناق الغاز يوم العيد
أخبار المحافظات

الأب يلحق بصغيريه.. المنوفية تودع 3 ضحايا في حادث اختناق الغاز يوم العيد
"سفاح التجمع".. الرقابة على المصنفات الفنية تكشف كواليس منع عرض الفيلم
أخبار مصر

"سفاح التجمع".. الرقابة على المصنفات الفنية تكشف كواليس منع عرض الفيلم

"طلعت جدتها".. القصة الكاملة لصورة سيدة وطفلة فاقدة الوعي بالقاهرة
حوادث وقضايا

"طلعت جدتها".. القصة الكاملة لصورة سيدة وطفلة فاقدة الوعي بالقاهرة

الرئيس السيسي يصل السعودية لتعزيز التعاون ومواجهة التصعيد الإيراني
أخبار مصر

الرئيس السيسي يصل السعودية لتعزيز التعاون ومواجهة التصعيد الإيراني
خريطة الأسعار اليوم: استقرار الأرز والفول وارتفاع الذهب
اقتصاد

خريطة الأسعار اليوم: استقرار الأرز والفول وارتفاع الذهب

