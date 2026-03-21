أعلنت الحرس الثوري الإيراني، إصابة ثالث طائرة حربية معادية، ومن نوع اف 16 اسرائيلية، بنيران الدفاعات الجوية للحرس الثوري.

وقال الحرس الثوري، بحسب بيانه، إن الدفاعات الجوية الحديثة للقوات الجوفضائية للحرس الثوري أصابت عند الساعة 3 و45 دقيقة من فجر اليوم، طائرة اف 16 اسرائيلية بنيرانها.

يذكر ان الدفاعات الجوية الايرانية نجحت خلال الاسابيع الثلاثة الماضية في اعتراض وتدمير أكثر من 200 جسم طائر ومنها طائرات مسيرة وصواريخ كروز وطائرات التزود بالوقود جوا والطائرات الحربية الحديثة للاعداء في سماء ايران ما يظهر تقوية الدفاعات الجوية للبلاد.