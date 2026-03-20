ظل المسجد الأقصى مغلقًا اليوم الجمعة، في سابقة تُعد الأولى منذ عام 1967، حيث يُغلق مكان العبادة خلال عيد الفطر.

وأغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسجد مع بداية الحرب مع إيران لأسباب زعمت إنها "أمنية".

وظلت الأبواب مغلقة يوم الجمعة، ما أجبر المصلين على أداء الصلاة بالقرب من أسواره قدر الإمكان.

وقالت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين: "هذا التقييد غير المسبوق منع آلاف الفلسطينيين من إحياء واحدة من أهم المناسبات الدينية في العام داخل أحد أقدس المواقع الإسلامية".

وأظهرت صور وفيديوهات أداء فلسطينيين صلاة عيد الفطر في القدس يوم 20 مارس 2026، حيث تجمع المئات على الأرصفة والطرق بعد إغلاق المسجد الأقصى لأول مرة في العيد منذ عام 1967 بسبب الإجراءات الأمنية، لإحياء نهاية شهر رمضان.

#عاجل | للمرة الأولى من عام 1967.. الأقصى بلا صلاة أو مصلين في ظل الإغلاق المتواصل الذي يفرضه الاحتلال منذ 21 يوما. pic.twitter.com/jXN1qFKQli — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 20, 2026

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، شدد الاحتلال من عملية وصول المسلمين إلى داخل المسجد الأقصى، إضافة إلى مشاريع الحفريات الإسرائيلية التي يقوم بها الاحتلال في محيطه وعمليات إخلاء السكان من الأحياء المجاورة.