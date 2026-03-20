إعلان

لأول مرة منذ 60 عامًا.. الاحتلال يغلق الأقصى أمام صلاة عيد الفطر

كتب : وكالات

03:01 م 20/03/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الاحتلال يغلق الأقصى أمام صلاة عيد الفطر (3)
  • عرض 4 صورة
    الاحتلال يغلق الأقصى أمام صلاة عيد الفطر (4)
  • عرض 4 صورة
    الاحتلال يغلق الأقصى أمام صلاة عيد الفطر (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظل المسجد الأقصى مغلقًا اليوم الجمعة، في سابقة تُعد الأولى منذ عام 1967، حيث يُغلق مكان العبادة خلال عيد الفطر.

وأغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسجد مع بداية الحرب مع إيران لأسباب زعمت إنها "أمنية".

وظلت الأبواب مغلقة يوم الجمعة، ما أجبر المصلين على أداء الصلاة بالقرب من أسواره قدر الإمكان.

وقالت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين: "هذا التقييد غير المسبوق منع آلاف الفلسطينيين من إحياء واحدة من أهم المناسبات الدينية في العام داخل أحد أقدس المواقع الإسلامية".

وأظهرت صور وفيديوهات أداء فلسطينيين صلاة عيد الفطر في القدس يوم 20 مارس 2026، حيث تجمع المئات على الأرصفة والطرق بعد إغلاق المسجد الأقصى لأول مرة في العيد منذ عام 1967 بسبب الإجراءات الأمنية، لإحياء نهاية شهر رمضان.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، شدد الاحتلال من عملية وصول المسلمين إلى داخل المسجد الأقصى، إضافة إلى مشاريع الحفريات الإسرائيلية التي يقوم بها الاحتلال في محيطه وعمليات إخلاء السكان من الأحياء المجاورة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غلق المسجد الأقصى صلاة عيد الفطر القدس المحتلة الاحتلال الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فيديو يقود الشرطة للإيقاع بـ"ديلر كوم أمبو"
حوادث وقضايا

فيديو يقود الشرطة للإيقاع بـ"ديلر كوم أمبو"

الموعد والتذاكر.. مصدر يكشف ملامح تشغيل المونوريل أمام الجمهور
أخبار مصر

الموعد والتذاكر.. مصدر يكشف ملامح تشغيل المونوريل أمام الجمهور
لإجبار إيران على فتح مضيق هرمز.. إدارة ترامب تدرس السيطرة على جزيرة خارج
شئون عربية و دولية

لإجبار إيران على فتح مضيق هرمز.. إدارة ترامب تدرس السيطرة على جزيرة خارج

طارق الشناوي عن رفع فيلم سفاح التجمع: "ضربة مباغتة لصناعة السينما"
سينما

طارق الشناوي عن رفع فيلم سفاح التجمع: "ضربة مباغتة لصناعة السينما"

"حقق 565 ألف جنيه".. مؤلف "سفاح التجمع" يكشف أول إيراداته قبل رفعه
سينما

"حقق 565 ألف جنيه".. مؤلف "سفاح التجمع" يكشف أول إيراداته قبل رفعه

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان