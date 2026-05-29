في واقعة طريفة خطفت الأنظار خلال موسم الحج، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة حاج إندونيسي أقدم على دخول خيمة مخصصة للنساء، ليس بدافع الخطأ أو الفضول، بل لتقديم وردة لزوجته تعبيرًا عن حبه لها.

وبحسب متداولي القصة، فإن" الحاج الرومانسي" فاجأ زوجته داخل المخيم النسائي حاملاً وردة وسط أجواء إنسانية رومانسية، ما أثار حالة من الدهشة والابتسامات بين الحاضرات.

وتأتي الواقعة في ظل الأجواء الروحانية التي يعيشها الحجاج، والتي كثيرًا ما تشهد مواقف إنسانية مؤثرة توثق مشاعر المحبة والتراحم بين ضيوف الرحمن.

Apabila tiada adab dan ilmu , maka jadilah macam ni..



— MYNEWSHUB (@mynewshub) May 28, 2026

