أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجيست أن الولايات المتحدة تحتفظ بخيار استئناف الهجمات ضد إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أن هذا الخيار لا يزال مطروحاً إذا تعثرت المفاوضات.

وأوضح أن المخزونات الأمريكية كافية بالكامل لدعم أي عمليات عسكرية محتملة، سواء كانت مرتبطة بإيران أو بأي مناطق أخرى حول العالم.

وأضاف أن الولايات المتحدة تمتلك الإمكانات اللازمة لمواصلة العمليات عند الحاجة، مؤكداً جاهزية القدرات المتاحة لتنفيذ المهام المطلوبة.

وفي ما يتعلق بالموقف السياسي، قال وزير الحرب الأمريكي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفضل التوصل إلى اتفاق، ويتعامل بصبر مع هذا المسار.

وأشار إلى أن الهدف من الاتفاق الذي تسعى إليه واشنطن يتمثل في ضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية ترغب في الوصول إلى اتفاق وصفه بالممتاز يحقق هذا الهدف.