دخلت واقعة وفاة طفل الدقهلية الرضيع اختناقًا إثر بلع حبة "فول سوداني"، أروقة مجلس النواب؛ حيث أعلن النائب أحمد الحديدي، عضو مجلس النواب عن دائرة المنزلة، تقدمه بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الصحة والسكان، مطالباً بفتح تحقيق رسمي وشفاف حول الواقعة، ومحاسبة المقصرين.

نعي برلماني وتحرك حاسم

واستهل النائب بيانه بنعي الطفل قائلًا: "ببالغ الحزن والأسى، ننعى وفاة الطفل البريء الذي فارق الحياة داخل مستشفى المنزلة العام، ونتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرته، سائلين المولى عز وجل أن يربط على قلوبهم ويلهمهم الصبر والسلوان".

وأضاف "الحديدي" أن هذه الواقعة تتنافى تماماً مع الجهود الوطنية المخلصة التي تبذلها القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضع صحة المواطن المصري على رأس أولويات الدولة عبر مبادرات رئاسية كبرى مثل "100 مليون صحة"، والتوجيهات المستمرة بتطوير المنظومة الطبية لتوفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين.

مواجهة البيروقراطية الطبية

وأكد النائب في طلبه أن ما شهده مستشفى المنزلة من تأخير إداري وبيروقراطية في "نظام التنسيق الطبي" أسفر عن تعطل التدخل السريع لإنقاذ حياة الطفل، وهو قصور جسيم يتطلب تدخلاً حاسماً لتقويم الخلل ومحاسبة المسؤولين عنه لضمان توافق الأداء الفعلي مع رؤية الدولة.

وأوضح أنه فور علمه بتفاصيل الحادثة، أجرى اتصالات مكثفة ومباشرة مع القيادات والمسؤولين في قطاع الصحة بالمحافظة لوضعهم أمام مسؤولياتهم واتخاذ الإجراءات العاجلة دون إبطاء، مشدداً على أن أدواته الرقابية تستهدف اقتلاع الخلل الإداري الذي يعطل وتيرة إنقاذ أرواح الأبرياء.

مطالب بتشكيل لجنة وزارية عاجلة

وطالب عضو مجلس النواب بفتح تحقيق رسمي موسع ومحاسبة كل من يثبت تقصيره وتخاذله من الطاقم الإداري أو الطبي، وتشكيل لجنة عاجلة من وزارة الصحة للنزول الميداني ومراجعة منظومة العمل كاملة داخل مستشفى المنزلة العام.

كما طالب النائب البرلماني، بتقييم كفاءة أقسام الطوارئ والرعاية الحرجة، والتأكد من توافر التجهيزات الطبية والأطقم البشرية اللازمة لخدمة المرضى على أكمل وجه، خاصة في أوقات العطلات والإجازات.

خلفية الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الدقهلية إخطاراً يفيد بورود إشارة من مستشفى المنزلة العام بوصول الطفل "طاهر محمد السيد خليفة" (عمر عام واحد)، مصاباً بفشل حاد في التنفس واختناق، إثر ادعاء تناول حبة "فول سوداني" تعذر عليه مضغها أو بلعها، مما أدى لانسداد مجرى الهواء ووفاته، وسط اتهامات من أسرته للمستشفى بالتقصير وغياب الأطقم الطبية الجاهزة لإنقاذه.