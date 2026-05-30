إعلان

وزير الحرب الأمريكي: التزام عالمي لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

كتب : وكالات

05:01 ص 30/05/2026

وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وزير الحرب الأمريكي: لدينا التزامات عالمية لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي

أكد وزير الحرب الأمريكي أن لدى الولايات المتحدة التزامات عالمية تهدف إلى ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وشدد على أن هذه الالتزامات تأتي في إطار سياسة دولية مشتركة تهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وأوضح أن واشنطن تواصل العمل مع شركائها وحلفائها من أجل تعزيز هذه الجهود والحد من أي محاولات قد تؤدي إلى تطوير قدرات نووية لدى طهران.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالملف النووي الإيراني، وما يثيره من جدل على الساحة الدولية بشأن مستقبل المفاوضات والاتفاقات المرتبطة به.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الحرب الأمريكي الولايات المتحدة إيران السلاح النووي التزامات دولية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بصور من الكواليس.. هيفاء وهبي تحتفل بإطلاق أغنيتها الجديدة "شو المطلوب"
زووم

بصور من الكواليس.. هيفاء وهبي تحتفل بإطلاق أغنيتها الجديدة "شو المطلوب"
الداخلية تكشف حقيقة فيديو "الكوافير" المثير للجدل في الجيزة
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف حقيقة فيديو "الكوافير" المثير للجدل في الجيزة
حدث في الفن: الجمهور يهاجم أحمد سعد بسبب ملابسه وتركي آل الشيخ ينعى والدة
زووم

حدث في الفن: الجمهور يهاجم أحمد سعد بسبب ملابسه وتركي آل الشيخ ينعى والدة
نشرة التوك شو| مخاوف من قفزة نفطية قياسية.. ومحامٍ يكشف المرشح لخلافة مبارك
أخبار مصر

نشرة التوك شو| مخاوف من قفزة نفطية قياسية.. ومحامٍ يكشف المرشح لخلافة مبارك
بالصور- إلهام وجدي تستمتع بالإجازة في أحدث ظهور
زووم

بالصور- إلهام وجدي تستمتع بالإجازة في أحدث ظهور

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يرتفع والنفط والدولار يتراجعان.. الأسواق تتفاعل مع قرار ترامب برفع الحصار على إيران
موعد عودة الموجات الحارة يونيو 2026.. الأرصاد تكشف خريطة طقس الأيام المقبلة