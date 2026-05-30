وزير الحرب الأمريكي: لدينا التزامات عالمية لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي

أكد وزير الحرب الأمريكي أن لدى الولايات المتحدة التزامات عالمية تهدف إلى ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وشدد على أن هذه الالتزامات تأتي في إطار سياسة دولية مشتركة تهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وأوضح أن واشنطن تواصل العمل مع شركائها وحلفائها من أجل تعزيز هذه الجهود والحد من أي محاولات قد تؤدي إلى تطوير قدرات نووية لدى طهران.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالملف النووي الإيراني، وما يثيره من جدل على الساحة الدولية بشأن مستقبل المفاوضات والاتفاقات المرتبطة به.