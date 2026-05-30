

أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، السبت، أن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف الهجمات على إيران إذا تعذر التوصل إلى اتفاق، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران لتجاوز العقبات التي تعرقل المفاوضات.

ووفقًا لما نقلته سكاي نيوز، قال هيغسيث إن قدرة الولايات المتحدة على استئناف الهجمات إذا لزم الأمر لا تزال قائمة، مؤكدًا أن بلاده تمتلك الإمكانات والجاهزية اللازمة لتنفيذ أي تحرك عسكري عند الضرورة.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي أن المخزونات العسكرية الأمريكية كافية تمامًا، سواء في المنطقة أو على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن القوات الأمريكية في وضع جيد يسمح لها بالتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة.

وجاءت تصريحات هيغسيث خلال مشاركته في اجتماعات حوار شانغريلا بسنغافورة، وهو المنتدى الآسيوي البارز الذي يجمع قادة الدفاع وكبار المسؤولين العسكريين والدبلوماسيين من مختلف الدول.

وأكد أن الولايات المتحدة لم تتخل عن منطقة آسيا والمحيط الهادئ رغم انشغالها بالملف الإيراني، موضحًا أن واشنطن قادرة على إدارة أكثر من ملف في الوقت نفسه.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل على تعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية بشكل كبير، بما يتيح زيادة إنتاج الذخائر عدة أضعاف خلال الفترة المقبلة، لضمان دعم الخطط والعمليات العسكرية الأمريكية حول العالم.

وأوضح هيغسيث أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يتبنى نهجًا قائمًا على الصبر، ويسعى إلى إبرام اتفاق شامل يضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي.

وكان ترامب قد أعلن، الجمعة، عزمه عقد اجتماع في غرفة آمنة داخل البيت الأبيض لاتخاذ قرار نهائي بشأن مقترح يتعلق بالأزمة مع إيران، بما يتيح منح المفاوضين مزيدًا من الوقت للوصول إلى تسوية دائمة.