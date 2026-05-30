أعلن الأنبا يوأنس، مطران أسيوط ورئيس دير السيدة العذراء بجبل درنكة، عن الحزمة الجديدة من الضوابط والترتيبات التنظيمية المتعلقة بحجز غرف المبيت داخل الدير، وذلك استعداداً لانطلاق موسم نهضة السيدة العذراء لعام 2026.

موعد فتح باب الحجز وأسباب الإرجاء

وأوضح مطران أسيوط، خلال كلمة ألقاها من كاتدرائية رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بأسيوط، أن فتح باب الحجز للمبيت بالدير سينطلق رسمياً يوم الخميس الموافق 4 يونيو 2026، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً. وبين أن إرجاء موعد الحجز هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية، يهدف إلى منح فرصة عادلة للراغبين في الزيارة من المحافظات البعيدة لترتيب أوضاعهم بشكل مناسب.

تحذير حاسم من الغرف المغلقة

ووجه مطران أسيوط رسالة حازمة لجموع المسيحيين الراغبين في الإقامة بالدير، مشدداً على أهمية الالتزام بالأمانة والوضوح التام فيما يخص فترات التواجد الفعلي داخل الغرف. وحذر نيافته من ظاهرة حجز الغرف وتركها مغلقة دون إشغال خلال أيام الموسم المبارك.

الشفافية في تحديد مواعيد الإقامة

وأكد الأنبا يوأنس في كلمته أن من يغلق غرفته بالدير ليوم واحد دون التواجد بها ستقل بركته، وتتضاعف هذه الخسارة الروحية بتضاعف أيام الغياب. وطالب الجميع بضرورة تحري الدقة والوضوح التام مع إدارة الدير، قائلاً: "من يريد المبيت فليخبرنا بيوم وصوله ويوم مغادرته بدقة".

استيعاب قوائم الانتظار ومراضاة الزوار

وأشار نيافته إلى حرص الكنيسة على مراضاة كافة الزوار واستيعاب أكبر قدر ممكن من العائلات، موضحاً أن الدير تمكن العام الماضي من استيعاب نحو 300 أسرة من أصل 700 كانوا على "قوائم الانتظار". ولفت إلى أن الغرف التي يعتذر أصحابها عن التواجد بها لأيام محددة، سيتم استغلالها مؤقتاً لتسكين زوار آخرين ومراضاتهم خلال فترة الغياب.

توسعات إنشائية لمواجهة الإقبال المتزايد

واختتم نيافة الأنبا يوأنس تصريحاته بالتأكيد على استمرار أعمال التوسعات المعمارية والإنشائية بالدير بشكل سنوي لاستيعاب الكثافة المتزايدة للزوار.

ونوه إلى وجود مبنى سكني جديد قيد الإنشاء بالدير حالياً، والذي سيساهم بشكل جذري في حل أزمة قوائم الانتظار حال اكتمال تجهيزاته اللوجستية قبل الموسم الحالي، مؤكداً أنه سيكون جاهزاً بالكامل لخدمة الزوار بحلول الموسم المقبل على أقصى تقدير.