"لسه الإجازة مكملة".. 40% نسب الإشغال على شواطئ شرق الإسكندرية – صور

كتب : محمد البدري , محمد عامر

10:54 ص 30/05/2026
    شواطئ الإسكندرية رابع أيام عيد الأضحى (7)
    شواطئ الإسكندرية رابع أيام عيد الأضحى (4)
    شواطئ الإسكندرية رابع أيام عيد الأضحى (1)
    شواطئ الإسكندرية رابع أيام عيد الأضحى (6)
    شواطئ الإسكندرية رابع أيام عيد الأضحى (3)
    شواطئ الإسكندرية رابع أيام عيد الأضحى (11)
    شواطئ الإسكندرية رابع أيام عيد الأضحى (12)
    شواطئ الإسكندرية رابع أيام عيد الأضحى (10)
    شواطئ الإسكندرية رابع أيام عيد الأضحى (5)
    شواطئ الإسكندرية رابع أيام عيد الأضحى (9)

تحولت شواطئ الإسكندرية البالغ عددها 60 شاطئًا، تمتد من أبو قير شرقًا وحتى الكيلو 21 غربًا إلى وجهة مفضلة للباحثين عن المتعة والاستجمام خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

نسب الإشغال بشواطئ شرق الإسكندرية

وتراوحت نسب الإشغال بشواطئ القطاع الشرقي، صباح اليوم السبت رابع أيام عيد الأضحى المبارك، بين 20 إلى 40%، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت 27 درجة مئوية.

فرصة للاستجمام بشواطئ غرب المحافظة

بينما سجلت شواطئ القطاع الغربي، ذات الرمال البيضاء والمياه الزرقاء الفيروزية، نسبة إشغال منخفضة وصلت إلى 10%، ما يجعلها فرصة مميزة للباحثين عن الهدوء والاستجمام.

رفع الرايات الخضراء على أبراج المراقبة

وحول حالة البحر، أشارت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إلى أن رفع الرايات الخضراء على معظم شواطئ شرق الإسكندرية، عدا بعض الشواطئ تشهد ارتفاعًا نسبيًا في الأمواج منها شواطئ السلسلة وبحري التي رفعت الراية الصفراء.

ممنوع السباحة في العجمي

بينما رفعت شواطئ القطاع الغربي الرايات الصفراء على شواطئ البيطاش والهانوفيل وأبو يوسف، والرايات الحمراء بباقي الشواطئ، ما يعني منع السباحة حفاظًا على الأرواح.

دلالة ألوان الرايات على البحر

وتعد الرايات وسيلة تحذير للمصطافين للتعبير عن حالة البحر، إذ تعني الرايات الحمراء عدم النزول إلى البحر نهائياً، والصفراء أن البحر متاح للنزول مع توخي الحيطة والحذر، والخضراء تعني أن البحر آمن ومتاح للنزول.

