حقائب "باليستية" تحيط بالشرع خلال صلاة العيد في حلب- صور وفيديو

كتب : وكالات

02:43 م 27/05/2026 تعديل في 02:43 م
    الرئيس السوري أحمد الشرع خلال صلاة العيد في محافظة حلب
    الرئيس السوري أحمد الشرع خلال صلاة العيد في محافظة حلب
    الرئيس السوري أحمد الشرع خلال صلاة العيد في محافظة حلب

ظهر الرئيس السوري أحمد الشرع خلال صلاة العيد في محافظة حلب، وبجواره الفرق المكلفة بحمايته، وهي تحمل "حقائب باليستية".

وتعتمد فرق الحماية المكلفة بتأمين الرئيس السوري أحمد الشرع على استخدام الحقائب الباليستية، ضمن إجراءات الحراسة المشددة المرافقة لتحركاته، بحسب ما أوردته وكالة سانا السورية.

وأفادت الوكالة السورية، بأن هذه الحقائب تستخدم كوسائل حماية متنقلة مضادة للرصاص، إذ تبدو من الخارج شبيهة بحقائب الأوراق أو الحقائب الدبلوماسية التقليدية، لكنها تتحول خلال لحظات عند وقوع أي تهديد أمني إلى دروع واقية تستخدم لحماية الشخص المستهدف.

وتعمل تلك الحقائب عند حالات الطوارئ أو أثناء إطلاق النار، حيث تنفتح بسرعة لتشكل ستارة واقية تمتد بشكل طولي أو عرضي بهدف حماية الرأس والجسد من الأعيرة النارية والشظايا.

وتصنع هذه التجهيزات الأمنية من ألياف مدرعة متطورة قابلة للطي، من بينها مادة الكيفلار، التي تستخدم لصد الطلقات النارية وتقليل مخاطر الشظايا.

وتعد الحقائب الباليستية جزءًا من بروتوكولات الحماية الأمنية المعتمدة لدى عدد من قادة الدول والشخصيات الهامة حول العالم، خاصة خلال الظهور في الأماكن المفتوحة أو المناطق التي تتطلب إجراءات أمنية مشددة.

وفي سياق متصل، نفت تركيا تقارير تحدثت عن طلب مساعدة من الاستخبارات البريطانية لتعزيز إجراءات حماية الرئيس السوري أحمد الشرع.

