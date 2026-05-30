نفذت وزارة التضامن الاجتماعي قافلة تنموية وطبية موسعة بمنطقة زهور 15 مايو، بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي ومؤسسة راعي مصر، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة لسكان مشروعات الإسكان البديل للمناطق العشوائية.

وشملت القافلة مجموعة متنوعة من التخصصات الطبية، منها النساء والتوليد والجلدية والعظام والباطنة والأطفال والرمد والأنف والأذن، حيث تم تقديم خدمات الكشف والعلاج والأدوية والأشعة والنظارات الطبية مجانًا، إلى جانب تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية عاجلة للمستشفيات المختصة.

كما تضمنت الفعاليات توزيع أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة من الحالات المستحقة، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة للتمكين الاقتصادي استهدفت تأهيل الأسر لسوق العمل وتعزيز قدرتها على تحقيق الاستقلال الاقتصادي.

وشهدت القافلة توزيع 20 شنطة عدة حرفية على خريجي مشروع "طفرة" للتدريب المهني، شملت تخصصات الخدمات الصحية والتبريد والتكييف وصيانة الهواتف المحمولة، إلى جانب تقديم منح لمشروعات متناهية الصغر، منها تربية الأغنام والمكتبات المدرسية ومراكز التجميل، مع تطبيق آليات للمتابعة والتقييم لضمان استدامة المشروعات وتحقيق أهدافها التنموية.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة وزارة التضامن الاجتماعي للارتقاء بمستوى المعيشة داخل مشروعات السكن البديل، وتقديم خدمات متكاملة تجمع بين الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الأسر الأولى بالرعاية.

وشهدت منطقة زهور 15 مايو خلال الفترة الماضية تنفيذ عدد من المبادرات التنموية، من بينها التشغيل التجريبي لحضانة استقبلت 50 طفلًا، وتنظيم قوافل طبية قدمت نحو 1200 خدمة علاجية في مختلف التخصصات، فضلًا عن توزيع الأجهزة التعويضية للحالات المستحقة.

كما تضمنت الأنشطة حملات توعوية حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي ومخاطر الإدمان وأهمية النظافة الشخصية وتعليم الأطفال، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومؤسسة بهية ومنظمة FACE، إلى جانب تنفيذ برامج ترفيهية وتثقيفية للأطفال وتوزيع نحو 850 حقيبة للعناية الشخصية والمواد الغذائية لدعم الأسر المستفيدة.