شهدت شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، رابع أيام عيد الأضحي المبارك، حالة من السيولة المرورية وانتظام حركة السيارات على أغلب الطرق والمحاور الرئيسية. وجاء ذلك وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية لمتابعة حركة السير والتعامل الفوري مع أي كثافات أو أعطال طارئة.

وانتظمت حركة المركبات بمحاور القاهرة الرئيسية، وفي مقدمتها كورنيش النيل، ومحور صلاح سالم، والطريق الدائري، وكوبري أكتوبر، ومحور المشير طنطاوي، مع ظهور كثافات مرورية متوسطة خلال ساعات الذروة ببعض المناطق الحيوية، دون تأثير ملحوظ على حركة التنقل.

هدوء مروري في الجيزة والقليوبية ومتابعة للمحاور السريعة

وفي محافظة الجيزة، سادت حالة من الانسياب المروري بشوارع الهرم، وفيصل، والبحر الأعظم، وجامعة الدول العربية، إلى جانب انتظام الحركة بمحور 26 يوليو، وكوبري صفط اللبن، ومحور روض الفرج، وسط متابعة مستمرة من رجال المرور لتيسير حركة المواطنين.

كما شهدت محافظة القليوبية انتظاماً ملحوظاً في حركة السير على الطرق والمحاور الرئيسية، خاصة طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، والطريق الدائري، ومداخل ومخارج المدن، بهدف الحد من التكدسات وضمان سيولة الحركة.

الدفع بسيارات الإغاثة والأوناش لرفع الأعطال

وتواصل الإدارة العامة للمرور نشر سيارات الإغاثة والأوناش المرورية على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية المحيطة بالقاهرة الكبرى، للتعامل السريع مع أي أعطال أو حوادث طارئة، بما يساهم في الحفاظ على انتظام الحركة المرورية وتحقيق أعلى معدلات الأمان لقائدي المركبات خلال فترة العيد.

