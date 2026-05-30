إنقاذ رجل بعد أكثر من أسبوع من احتجازه داخل كهف في لاوس "فيديو"

بدأت فرق الإنقاذ إخراج عمال مناجم عالقين داخل كهف غمرته المياه في لاوس لأكثر من أسبوع، فيما أظهرت مقاطع فيديو عمليات الإنقاذ التي استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل بالتوقيت المحلي.

وأظهرت لقطات نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الجمعة، رجلاً تم إنقاذه بدا عليه الضعف والإرهاق، حيث كان يستند إلى مسعفين أثناء خروجه من شق ضيق داخل الكهف قبل نقله لتلقي الرعاية الطبية.



وقبل لحظات من ذلك، ظهر رجال الإنقاذ وهم يرافقونه عبر نفق مغمور بالمياه، زاحفين على أيديهم وركبهم بينما كانوا يرتدون أجهزة تنفس.

وأكد كينجكارد بونجاوونج، رئيس وحدة الإنقاذ التابعة لجمعية ميتاثام، إنقاذ شخص واحد، مشيراً إلى أن أربعة آخرين ما زالوا داخل الكهف و"ينتظرون مزيداً من التقييم".

وأضاف أن جميع الرجال الذين عثرت عليهم فرق الإنقاذ "في حالة ضعف شديدة"، ونشر صورة تجمعه بأحد الناجين على صفحته في "فيسبوك" مساء الجمعة.



ويُعتقد أن سبعة أشخاص دخلوا شبكة الكهوف المتشعبة في محافظة زايسومبون بوسط لاوس في 19 مايو بحثاً عن الذهب، قبل أن تحاصرهم الأمطار الغزيرة والسيول المفاجئة بعد أن سدت مدخل الكهف.

وركزت جهود الإنقاذ على ضخ مياه الفيضانات الموسمية التي حاصرت الرجال داخل الكهف.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في لاوس هطول عواصف رعدية بعد ظهر ومساء الجمعة، مع توقعات بأمطار تغطي نحو 60% من محافظة زايسومبون.

وفي الوقت نفسه، وصل فريق جديد من الغواصين المتخصصين إلى لاوس في 29 مايو، ويضم خبراء من تايلاند وفرنسا وإندونيسيا وأستراليا، وفقاً لفرق الإنقاذ التايلاندية.



وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان واقعة فريق كرة القدم للشباب "وايلد بورز" (الخنازير البرية) في تايلاند عام 2018، حين أمضى أفراده 18 يوماً عالقين داخل كهف شمال البلاد قبل أن تنجح عملية إنقاذ دولية جريئة في إخراجهم أحياء.

ويشارك اثنان من الغواصين الذين ساهموا في إنقاذ 12 لاعباً ومدربهم في تلك العملية ضمن الجهود الحالية إلى جانب متطوعين لاوسيين، بعد طلب السكان المحليين دعماً متخصصاً ومعدات إضافية.