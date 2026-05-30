

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتمتع بصحة ممتازة، وذلك بعد خضوعه لفحص طبي شامل في مركز والتر ريد الطبي العسكري، وفقًا لتقرير حالته الصحية.

وأكد طبيب البيت الأبيض شون باربابيلا أن ترامب يتمتع بوظائف جيدة للقلب والرئتين والجهاز العصبي، إضافة إلى أداء بدني وإدراكي ممتاز، مشيرًا إلى أنه لائق تمامًا لمواصلة أداء مهامه الرئاسية، وذلك وفقًا لما نقلته سكاي نيوز.

وأوضح التقرير أن الرئيس الأمريكي خضع لسلسلة من الفحوص الطبية المتقدمة، شملت الأشعة المقطعية وتصوير القلب، إلى جانب فحوصات للكشف عن السرطان وتقييمات وقائية أخرى، أجراها 22 طبيبًا ومتخصصًا.

وأشار التقرير إلى أن وزن ترامب البالغ من العمر 79 عامًا وصل إلى 108 كيلوغرامات، بزيادة 6 كيلوغرامات مقارنة بالفحص الطبي الذي أجراه في أبريل 2025، فيما أوصى الأطباء بضرورة مواصلة فقدان الوزن وزيادة النشاط البدني والالتزام بإرشادات غذائية وقائية.

وأكد الأطباء أن الرئيس تلقى توصيات خاصة بالنظام الغذائي والنشاط البدني، إلا أنهم خلصوا إلى أن حالته البدنية والإدراكية لا تزال ممتازة.

كما أوضح التقرير أن الكدمات التي ظهرت على يدي ترامب خلال الأشهر الماضية تعود إلى الاستخدام المنتظم للأسبرين وكثرة المصافحات، بينما أرجع الأطباء التورم الذي ظهر سابقًا في الكاحلين إلى إصابته بقصور وريدي مزمن.

وقال ترامب عقب الزيارة إن نتائج الفحوص الطبية جاءت "مثالية تمامًا"، معربًا عن رضاه الكامل عن نتائج التقييم الصحي.

ويأتي نشر التقرير الطبي في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول صحة ترامب مع اقترابه من عامه الثمانين، بالتزامن مع تجدد الجدل السياسي والإعلامي في الولايات المتحدة بشأن الحالة الصحية للرئيس السابق جو بايدن.