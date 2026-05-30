إعلان

واشنطن: لا مؤشرات على ألغام في مضيق هرمز وتؤكد جاهزيتها العسكرية

كتب : وكالات

10:25 ص 30/05/2026 تعديل في 10:31 ص

مضيق هرمز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد مسؤول أمريكي أن عمليات البحث العسكرية التي نُفذت في مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب لم تسفر عن العثور على أي دلائل تشير إلى وجود ألغام في الممر المائي.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" عن المسؤول قوله إن أعمال المسح والتفتيش التي جرت في المضيق لم تكشف عن أي مؤشرات تدعم وجود ألغام في المنطقة حتى الآن.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الحرب الأمريكي أن الولايات المتحدة تحتفظ باستعدادها لاستئناف الهجمات على إيران إذا تعذر التوصل إلى اتفاق.

وأوضح الوزير أن المخزونات العسكرية الأمريكية كافية لدعم أي عمليات محتملة، سواء داخل إيران أو في مناطق أخرى حول العالم.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يفضل المسار التفاوضي، ويتعامل بصبر مع جهود التوصل إلى اتفاق.

وأشار إلى أن الهدف من الاتفاق الذي تسعى إليه واشنطن يتمثل في ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، مؤكداً رغبة الإدارة الأمريكية في التوصل إلى اتفاق يحقق هذا الهدف.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب أمريكا مضيق هرمز ألغام مضيق هرمز حرب إيران

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

دراسة: دواء تجريبي لالتهاب الكبد "ب" يحقق استجابة لدى 20% من المرضى
نصائح طبية

دراسة: دواء تجريبي لالتهاب الكبد "ب" يحقق استجابة لدى 20% من المرضى
موعد مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال والقنوات الناقلة
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال والقنوات الناقلة
من فيديو الصدمة إلى تهويش بالدبدوب.. القصة الكاملة لأزمة دار رعاية ذوي
أخبار المحافظات

من فيديو الصدمة إلى تهويش بالدبدوب.. القصة الكاملة لأزمة دار رعاية ذوي
هل تسهم الطماطم في خفض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا؟
نصائح طبية

هل تسهم الطماطم في خفض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا؟
المالديف والسعودية.. أين يقضي النجوم عيد الأضحى؟- 20 صورة
زووم

المالديف والسعودية.. أين يقضي النجوم عيد الأضحى؟- 20 صورة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| الذهب يرتفع اليوم في مصر اليوم ببداية تعاملات رابع أيام عيد الأضحى