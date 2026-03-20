حثت وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، جميع ‌الأطراف في صراع إيران على ضمان استقرار إمدادات النفط وتدفقها دون عوائق، وذلك في ⁠تعليقها على دراسة الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على بعض شحنات النفط الإيراني.

بيد أن المتحدث باسم الوزارة، لين جيان، لم يحدد دولاً ‌بعينها.

جاءت ⁠تعليقات جيان بعد أن قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن ⁠الولايات المتحدة قد ترفع العقوبات المفروضة على النفط الإيراني ⁠العالق في ناقلات النفط في عرض ⁠البحر، في محاولة منها لكبح جماح أسعار النفط.