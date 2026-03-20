الصين تدعو لضمان تدفق النفط دون عوائق وسط تصاعد الحرب مع إيران
كتب : وكالات
وزارة الخارجية الصينية
حثت وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، جميع الأطراف في صراع إيران على ضمان استقرار إمدادات النفط وتدفقها دون عوائق، وذلك في تعليقها على دراسة الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على بعض شحنات النفط الإيراني.
بيد أن المتحدث باسم الوزارة، لين جيان، لم يحدد دولاً بعينها.
جاءت تعليقات جيان بعد أن قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن الولايات المتحدة قد ترفع العقوبات المفروضة على النفط الإيراني العالق في ناقلات النفط في عرض البحر، في محاولة منها لكبح جماح أسعار النفط.