أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الولايات المتحدة وإسرائيل نفذتا، الجمعة، هجمات استهدفت 16 سفينة شحن إيرانية راسية في الخليج، مما أدى إلى احتراقها بالكامل، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس للأنباء عن إعلام إيراني.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء نقلاً عن مسؤول محلي في محافظة هرمزكان الجنوبية قوله: "نتيجة الهجوم الجوي الأمريكي-الصهيوني، تعرضت 16 سفينة شحن على الأقل تابعة لسكان مدينتي بندر لنغه وبندر كنغ للاحتراق الكامل".