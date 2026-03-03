طهران (د ب أ)

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الاثنين، أنه أطلق مئات الصواريخ الباليستية وأكثر من 700 طائرة مسيرة على أهداف في إسرائيل وقواعد عسكرية أمريكية في منطقة الخليج منذ بداية الحرب.

وصرح متحدث عسكري لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية بأن 500 هدف عسكري إسرائيلي وأمريكي قد تعرضت للهجوم، لافتًا إلى أن مراكز استخبارات ومراكز اتصالات ومستودعات أسلحة كأمثلة.

من جانبه ،أعلن متحدث عسكري إسرائيلي أن سلاح الجو شن غارات على أكثر من 600 هدف في إيران منذ انطلاق حملته العسكرية أول أمس السبت.