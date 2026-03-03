إعلان

ترامب: صفقة أوباما مع إيران كانت الأخطر على الإطلاق

كتب : مصراوي

12:43 ص 03/03/2026

دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لولا إنهاؤه الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرمه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، لكانت إيران قد امتلكت سلاحا نوويا قبل ثلاث سنوات.

وأضاف ترامب، في منشور على منصة تروث سوشيال اليوم الثلاثاء، أن هذه الصفقة كانت الأخطر على الإطلاق، ولو سمح لها بالاستمرار لكان العالم مكانًا مختلفًا تمامًا الآن.

وتابع الرئيس الأمريكي قائلاً:"يمكنكl إلقاء اللوم على باراك حسين أوباما، وجو بايدن النائم".

بنك الأهداف الإيراني مقتل خامنئي إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج

