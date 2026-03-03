ترامب: صفقة أوباما مع إيران كانت الأخطر على الإطلاق

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لولا إنهاؤه الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرمه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، لكانت إيران قد امتلكت سلاحا نوويا قبل ثلاث سنوات.

وأضاف ترامب، في منشور على منصة تروث سوشيال اليوم الثلاثاء، أن هذه الصفقة كانت الأخطر على الإطلاق، ولو سمح لها بالاستمرار لكان العالم مكانًا مختلفًا تمامًا الآن.

وتابع الرئيس الأمريكي قائلاً:"يمكنكl إلقاء اللوم على باراك حسين أوباما، وجو بايدن النائم".