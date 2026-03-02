إصابة نحو 15 شخصًا في غارة إيرانية على جنوب إسرائيل

أعلنت فرق الإنقاذ الإسرائيلية، أن ما لا يقل عن 15 شخصاً أصيبوا بجروح يوم الاثنين جراء صواريخ إيرانية في مدينة بئر السبع الجنوبية.

أُصيب شخص واحد بجروح متوسطة، و14 آخرون بجروح طفيفة، ولا تزال عمليات البحث جارية عن ضحايا آخرين. وقد استهدفت عدة صواريخ إسرائيل من إيران يوم الاثنين.

وفيما سبق أعلنت وكالة تسنيم الرسمية الإيرانية، أن إيران استهدفت مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وموقع قائد القوات الجوية للجيش الإسرائيلي.

ونقلت الوكالة الإيرانية عن الحرس الثوري الإيراني قوله: "تعرض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي المجرم بنيامين نتنياهو وموقع قائد القوات الجوية التابعة للكيان لهجوم شديد من قبل القوات المسلحة الإيرانية في هجمات مستهدفة ومفاجئة بصواريخ خيبر في الموجة العاشرة".

وتأتي الهجمات الصاروخية الإيرانية ضد إسرائيل في الموجة العاشرة التي تركز على الجهات الحكومية للنظام الإسرائيلي، وسيتم الإعلان لاحقا عن هذه الهجمات والمعلومات التكميلية، حسب ما أوردته الوكالة الإيرانية.