شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، على أن تعطل عبور السفن من مضيق هرمز، نتيجة الهجوم الإسرائيلية والأمريكية على طهران.

وطالب عراقجي، خلال الاتصال، دول أوروبا بالضغط على المعتدين ووقف عدوانهم العسكري على إيران.

وحذر عراقجي من العواقب الوخيمة لمؤامرة أمريكا لجر دول أخرى لحربها ضد إيران.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن دعم العدوان الأمريكي والإسرائيلي تواطؤ مع الجرائم ضد الشعب الإيراني.

الإيراني.