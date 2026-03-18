إعلان

عراقجي يحذر من مؤامرة أمريكية لجر دول أخرى إلى حرب ضد إيران

كتب : وكالات

09:00 م 18/03/2026

عباس عراقجي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، على أن تعطل عبور السفن من مضيق هرمز، نتيجة الهجوم الإسرائيلية والأمريكية على طهران.

وطالب عراقجي، خلال الاتصال، دول أوروبا بالضغط على المعتدين ووقف عدوانهم العسكري على إيران.

وحذر عراقجي من العواقب الوخيمة لمؤامرة أمريكا لجر دول أخرى لحربها ضد إيران.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن دعم العدوان الأمريكي والإسرائيلي تواطؤ مع الجرائم ضد الشعب

الإيراني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عباس عراقجي إيران وأمريكا الحرب على إيران الهجمات الإيرانية الشرق الأوسط

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رسمياً.. الخميس أول دولة تحتفل بعيد الفطر المبارك
جنة الصائم

رسمياً.. الخميس أول دولة تحتفل بعيد الفطر المبارك

"مجاملة فجة".. خبير لوائح يفجر مفاجأة بشأن عقوبات محتملة على الكاف
رياضة عربية وعالمية

"مجاملة فجة".. خبير لوائح يفجر مفاجأة بشأن عقوبات محتملة على الكاف
إيران تؤكد اغتيال وزير الاستخبارات في ضربة إسرائيلية بطهران
شئون عربية و دولية

إيران تؤكد اغتيال وزير الاستخبارات في ضربة إسرائيلية بطهران
فقرة الأسئلة الصعبة.. د. مصطفى الفقي يختار عمر سليمان ولا صفوت الشريف؟
مصراوى TV

فقرة الأسئلة الصعبة.. د. مصطفى الفقي يختار عمر سليمان ولا صفوت الشريف؟
سمير فرج يكشف متى تتحول "مسافة السكة" لفعل يغير موازين القوى
أخبار مصر

سمير فرج يكشف متى تتحول "مسافة السكة" لفعل يغير موازين القوى

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

  • https://www.masrawy.com/ramadan/islamic/details/2026/3/18/2959454/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-12-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB-#HpFeature
    • الجمعة والسبت.. تحديد عيد الفطر رسميًا في دولتين