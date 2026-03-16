ترامب: يمكننا حسم حرب إيران خلال هذا الأسبوع

كتب : عبدالله محمود

11:40 م 16/03/2026

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يمكن للولايات المتحدة حسم الحرب على إيران خلال هذا الأسبوع.

وأضاف ترامب في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن إيران دائما تستغل ببراعة مضيق هرمز لسنوات طويلة، مؤكدًا "أن ذلك لم يعد يجدي حاليا".

وأوضح الرئيس الأمريكي، أنه خلال أسبوعين قامت القوات الأمريكية بإبادة البحرية الإيرانية وسلاح الجو ومنظومات الدفاع الجوي والقيادات الإيرانية.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة ألحقت ضررا بالغا بإيران خلال أسبوعين فقط وأنجزت عملًا من أجل العالم.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن الإيرانيين أصبحوا يمتلكون 8% فقط من الصواريخ ونسبة ضئيلة من المسيرات.

وذكر ترامب أن الولايات المتحدة أبادت كل شيء في جزيرة خارك ما عدا الأنابيب، لأن إعادة بنائها يتطلب وقتًا طويلًا، مضيفًا أنه في النهاية سيحدث شيء ما بشأنها.

وجدد ترامب تأكيده على أن الحرب على إيران ستنتهي قريبا جدا وسيكون هناك مكان أكثر أمنا.

فيديو قد يعجبك



"عامل الدور أحسن من محمود عزت".. تعليقات الجمهور على مشهد شريف منير في
دراما و تليفزيون

"عامل الدور أحسن من محمود عزت".. تعليقات الجمهور على مشهد شريف منير في
الحرس الثوري الإيراني يعلن إطلاق الموجة 57 من "الوعد الصادق 4"
شئون عربية و دولية

الحرس الثوري الإيراني يعلن إطلاق الموجة 57 من "الوعد الصادق 4"
كيف تحمي قلبك وجهازك الهضمي أثناء تناول الفول؟
رمضان ستايل

كيف تحمي قلبك وجهازك الهضمي أثناء تناول الفول؟

أكسيوس: الندم يُسيطر على محيط ترامب بعد الحرب ضد إيران.. ومخاوف من فخ التصعيد
شئون عربية و دولية

أكسيوس: الندم يُسيطر على محيط ترامب بعد الحرب ضد إيران.. ومخاوف من فخ التصعيد
5 أسئلة من مصطفى محمود في برومو مسلسل "بين الشك واليقين".. فيديو
دراما و تليفزيون

5 أسئلة من مصطفى محمود في برومو مسلسل "بين الشك واليقين".. فيديو

"مخارج الطوارئ".. القيادات العسكرية الأمريكية تقدم لـ"ترامب" خيارات إنهاء حرب إيران
أكسيوس: "الندم" يُسيطر على محيط ترامب بعد الحرب ضد إيران ومخاوف من فخ التصعيد