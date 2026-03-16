قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يمكن للولايات المتحدة حسم الحرب على إيران خلال هذا الأسبوع.

وأضاف ترامب في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن إيران دائما تستغل ببراعة مضيق هرمز لسنوات طويلة، مؤكدًا "أن ذلك لم يعد يجدي حاليا".

وأوضح الرئيس الأمريكي، أنه خلال أسبوعين قامت القوات الأمريكية بإبادة البحرية الإيرانية وسلاح الجو ومنظومات الدفاع الجوي والقيادات الإيرانية.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة ألحقت ضررا بالغا بإيران خلال أسبوعين فقط وأنجزت عملًا من أجل العالم.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن الإيرانيين أصبحوا يمتلكون 8% فقط من الصواريخ ونسبة ضئيلة من المسيرات.

وذكر ترامب أن الولايات المتحدة أبادت كل شيء في جزيرة خارك ما عدا الأنابيب، لأن إعادة بنائها يتطلب وقتًا طويلًا، مضيفًا أنه في النهاية سيحدث شيء ما بشأنها.

وجدد ترامب تأكيده على أن الحرب على إيران ستنتهي قريبا جدا وسيكون هناك مكان أكثر أمنا.