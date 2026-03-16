إعلان

الداخلية الكويتية تعلن ضبط خلية تابعة لحزب الله.. فيديو

كتب : وكالات

11:20 م 16/03/2026

حزب الله

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة، من كشف وضبط جماعة "إرهابية" تنتمي لمنظمة "حزب الله الإرهابي المحظور"، تستهدف زعزعة الأمن في البلاد وتجنيد أشخاص للانضمام إلى "التنظيم الإرهابي".

وقالت الداخلية الكويتية في بيان اليوم الإثنين، أن التحريات والتحقيقات الأمنية كشفت عن مخطط تخريبي منظم تقف وراءه عناصر هذه "الجماعة الإرهابية" وتضم (14) مواطناً و(2) من الجنسية اللبنانية، يستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني ويعرّض سلامة المواطنين والمقيمين ومقدرات الدولة للخطر.

وأوضحت الوزارة الكويتية، أنه تم العثور على عدد من المضبوطات بحوزة "التنظيم الإرهابي" بعد أخذ الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة تمثلت بـ(عدد من الأسلحة النارية والذخائر- سلاح يستخدم للاغتيالات- أجهزة اتصالات مشفرة (مورس) - طائرات درون - أعلام وصور خاصة بمنظمات إرهابية- خرائط ومواد مخدرة ومبالغ مالية- أسلحة خاصة للتدريب).

وأشارت الداخلية الكويتية، إلى أنه جاري استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة حيث الاختصاص، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه بمثل تلك "الجماعات الإرهابية".

وأكدت الداخلية الكويتية، أن أمن دولة الكويت وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي محاولة للتعاون مع جهات خارجية إرهابية وتأييدها والتعاطف معها ودعمها مالياً على حساب أمن الوطن ستُواجه بإجراءات صارمة وحاسمة، ولن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تمس أمن البلاد واستقرارها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الكويت الهجمات الإيرانية حزب الله الحرب على إيران الشرق الأوسط

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فيديو- دعاء مؤثر في صلاة التهجد بالمسجد الحرام ليلة 27 رمضان
جنة الصائم

فيديو- دعاء مؤثر في صلاة التهجد بالمسجد الحرام ليلة 27 رمضان
"لم يفقد وعيه".. بيان من أسرة هاني شاكر يكشف تفاصيل علاجه خارج مصر
دراما و تليفزيون

"لم يفقد وعيه".. بيان من أسرة هاني شاكر يكشف تفاصيل علاجه خارج مصر
الحرس الثوري الإيراني يعلن إطلاق الموجة 57 من "الوعد الصادق 4"
شئون عربية و دولية

الحرس الثوري الإيراني يعلن إطلاق الموجة 57 من "الوعد الصادق 4"
"المساندة مطلوبة".. رسالة خاصة من أحمد شوبير لجماهير الأهلي بعد الهزيمة
رياضة محلية

"المساندة مطلوبة".. رسالة خاصة من أحمد شوبير لجماهير الأهلي بعد الهزيمة
كيف تحمي قلبك وجهازك الهضمي أثناء تناول الفول؟
رمضان ستايل

كيف تحمي قلبك وجهازك الهضمي أثناء تناول الفول؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"مخارج الطوارئ".. القيادات العسكرية الأمريكية تقدم لـ"ترامب" خيارات إنهاء حرب إيران
أكسيوس: "الندم" يُسيطر على محيط ترامب بعد الحرب ضد إيران ومخاوف من فخ التصعيد