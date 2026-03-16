قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي ديفرين، إن الطائرات الإسرائيلية ضربت مقر سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني ومركزًا لتطوير الأقمار الصناعية.

وأضاف المتحدث الإسرائيلي، في تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال دمرت البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان.

وأكد المتحدث الإسرائيلي، أن الجيش يعمل على كافة الساحات وقام بتجنيد عدد جديد من قوات الاحتياط.

وأوضح أن جيش الاحتلال عمق عملياته وأن قواته انتشرت في 15 منطقة في جنوب لبنان.

وأشار المتحدث الإسرائيلي إلى أن الدفاعات الجوية قادرة على اعتراض كل التهديدات التي تتعرض لها إسرائيل، لافتا إلى أن بعضها عنقودي وينتشر لمسافات واسعة.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن رئيس الأركان وافق على مخططات الجيش بشأن لبنان.