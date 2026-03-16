إعلان

جيش الاحتلال: ضربنا مقر السلاح الجوي لحرس الثوري الإيراني

كتب : عبدالله محمود

09:19 م 16/03/2026

إيفي ديفرين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي ديفرين، إن الطائرات الإسرائيلية ضربت مقر سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني ومركزًا لتطوير الأقمار الصناعية.

وأضاف المتحدث الإسرائيلي، في تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال دمرت البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان.

وأكد المتحدث الإسرائيلي، أن الجيش يعمل على كافة الساحات وقام بتجنيد عدد جديد من قوات الاحتياط.

وأوضح أن جيش الاحتلال عمق عملياته وأن قواته انتشرت في 15 منطقة في جنوب لبنان.

وأشار المتحدث الإسرائيلي إلى أن الدفاعات الجوية قادرة على اعتراض كل التهديدات التي تتعرض لها إسرائيل، لافتا إلى أن بعضها عنقودي وينتشر لمسافات واسعة.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن رئيس الأركان وافق على مخططات الجيش بشأن لبنان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرب على إيران الهجمات الإيرانية إيران وأمريكا الحرب في لبنان الشرق الأوسط

أحدث الموضوعات

رياضة عربية وعالمية

زووم

أخبار المحافظات

شئون عربية و دولية

رمضان ستايل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

