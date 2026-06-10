قال خبراء بسوق الذهب والاقتصاد إن التراجع الحاد في أسعار الذهب عالميا ومحليا يعود إلى تنامي الرهانات على الدولار الأمريكي مع تصاعد التوقعات باستمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة واحتمالات تشديد السياسة النقدية، إلى جانب اتجاه بعض المستثمرين وصناديق الاستثمار إلى بيع الذهب لتوفير السيولة، مما دفع المعدن النفيس إلى تسجيل خسائر قوية خلال الفترة الأخيرة.

وشهدت الأسواق العالمية هبوطا حادا في أسعار الذهب اليوم، حيث تراجع سعر الأونصة بنسبة 2.29% إلى نحو 4163 دولارا، فاقدا 131 دولارا مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس عند 4294 دولارا، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وعلى المستوى المحلي، انخفض سعر الذهب عيار 21 بنحو 170 جنيها مقارنة بنهاية تعاملات أمس، مسجلا 6220 جنيها للجرام في منتصف تعاملات اليوم مقابل 6390 جنيها بنهاية تعاملات أمس.

وكشف تحليل صادر عن "جولد بيليون" أن الذهب في السوق المحلي فقد منذ بداية يونيو نحو 555 جنيها للجرام، بعدما هبط عيار 21 من 6775 جنيها إلى 6220 جنيها حاليا، بنسبة تراجع بلغت 8.1%.

الدولار يجذب السيولة بعيدا عن الذهب

قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأسواق تشهد حاليا توجها واسعا نحو الدولار باعتباره الملاذ الأكثر جاذبية للمستثمرين، في ظل تراجع أسعار عدد من الأصول الأخرى، سواء المعادن أو الأسهم أو العملات الرقمية.

وأضاف أن هناك توقعات متزايدة باتجاه الاحتياطي الفيدرالي -البنك المركزي الأمريكي- إلى رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما عزز الطلب على الدولار، وأدى إلى انخفاض أسعار الذهب.

وأوضح منيب أن المستثمرين يتجهون حاليا إلى توفير السيولة الدولارية، وهو ما يدفعهم إلى بيع الذهب إلى جانب أصول أخرى مثل البيتكوين وأسهم التكنولوجيا، مشيرا إلى أن الدولار أصبح "سيد الموقف" في الأسواق خلال المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن السوق المصرية تتأثر بشكل مباشر بتحركات الذهب عالميا، موضحا أن العلاقة بين السوقين المحلي والعالمي هي علاقة "تابع ومتبوع"، لذلك جاء الانخفاض المحلي انعكاسا مباشرا للتراجع الحاد في الأسعار العالمية.

الفائدة الأمريكية تضغط على أسعار الذهب

من جانبه، قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمار، إن البيانات الاقتصادية الصادرة في الولايات المتحدة تدعم استمرار الضغوط التضخمية، مما يزيد من احتمالات تبني الفيدرالي الأمريكي سياسة نقدية أكثر تشددا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الذهب عادة ما يتأثر سلبا بارتفاع أسعار الفائدة، موضحا أنه استفاد خلال الفترات السابقة من توقعات خفض الفائدة الأمريكية، إلا أن تلك التوقعات تغيرت مع بدأ الحرب الأمريكية الإيرانية في فبراير الماضي وارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغوط التضخمية عالميا بما في ذلك الولايات المتحدة.

وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية المتتالية تؤكد استمرار التضخم، وهو ما يدعم توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة أو زيادتها.

وكشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS)، الصادرة اليوم، عن تسارع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 4.2% خلال مايو 2026، مقارنة بـ3.8% في أبريل الماضي، فيما ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، إلى 2.9% مقابل 2.8% في الشهر السابق.

وأشار نجلة إلى أن بعض صناديق الاستثمار والمؤسسات اتجهت أيضا إلى بيع جزء من حيازاتها من الذهب لتوفير السيولة اللازمة لفرص استثمارية أخرى، من بينها الطروحات الجديدة، وهو ما ساهم في زيادة الضغوط البيعية على المعدن الأصفر.

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