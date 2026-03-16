ترامب: لست مستعدا لإعلان انتهاء الحرب مع إيران

كتب : مصراوي

03:19 ص 16/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أنه غير مستعد بعد لإعلان انتهاء العملية العسكرية ضد إيران، وذلك رغم تصريحات سابقة عن تدمير القدرات العسكرية للجمهورية الإسلامية.

وردا على سؤال الصحفيين حول ما إذا كان ينبغي إعلان النصر بعد تدمير القدرات العسكرية الإيرانية، قال ترامب: "لست مستعدا بعد لإعلان الانتهاء".

وأضاف حول مضيق هرمز: "جيشهم مهزوم لكن كل ما يحتاجه الأمر هو عدد قليل من الأشخاص يزرعون ألغاما هنا وهناك، وعندها يمكنهم إحداث فوضى كبيرة".

وتابع: "نحن بحاجة إلى ذلك وأنا أطالب هذه الدول بأن تحمي مناطقها ومياهها ينبغي أن تساعدنا"، مؤكدا أن الولايات المتحدة تتواصل مع إيران، لكن أعتقد أن طهران ليست مستعدة بعد.

وفي معرض تعليقه على الضربة التي استهدفت مدرسة للبنات في منطقة ميناب جنوب إيران، والتي أسفرت عن مقتل 168 تلميذة و14 معلما وموظفا، قال ترامب: "لا نعرف ذلك، التحقيق في هذا الأمر جار".

كانت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني قد كشفت لوكالة "ريا نوفوستي" عن حصيلة الضحايا، مؤكدة أن السلطات الإيرانية ستتخذ إجراءات للحفاظ على ذكراهم.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الضربة نُفذت بصاروخ "توماهوك" الأمريكي.

هذا وتستمر العملية العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير على إيران، أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى السابق آية الله علي خامنئي وعدد من كبار القادة، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات على جبهات متعددة في المنطقة، بحسب روسيا اليوم.


طهران لا تنوي استعادة مخزونها النووي المخصب بعد القصف الأمريكي–الإسرائيلي|
