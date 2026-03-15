إعلان

فلاي دبي تعلق رحلاتها إلى إسرائيل حتى 30 أبريل.. تفاصيل

كتب : محمد أبو بكر

06:12 م 15/03/2026

شركة فلاي دبي للطيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شركة فلاي دبي للطيران بدبي، تعليق جميع رحلاتها الجوية من وإلى مطار بن جوريون في تل أبيب حتى 30 أبريل المقبل، في ظل التوترات الأمنية الناتجة عن الحرب الدائرة مع إيران.

وأوضحت الشركة أن القرار يأتي نتيجة التصعيد العسكري في المنطقة وإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي منذ 28 فبراير، بعد اندلاع المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران، ما أدى إلى اضطرابات واسعة في حركة الطيران، بحسب التايمز.

وبذلك تنضم فلاي دبي إلى عدد من شركات الطيران الأجنبية التي أعلنت إلغاء أو تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل خلال الأسابيع المقبلة، نتيجة المخاوف الأمنية والتطورات العسكرية المتسارعة.

وفي وقت سابق، كانت الشركة قد شاركت في جهود حكومية لإعادة مواطنين إسرائيليين عالقين في الإمارات، حيث قامت بتسيير رحلات مباشرة لإعادتهم من دبي إلى مطار بن غوريون، وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل الإسرائيلية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج ترامب مجتبى خامنئي

أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

