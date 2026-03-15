أعلنت شركة فلاي دبي للطيران بدبي، تعليق جميع رحلاتها الجوية من وإلى مطار بن جوريون في تل أبيب حتى 30 أبريل المقبل، في ظل التوترات الأمنية الناتجة عن الحرب الدائرة مع إيران.

وأوضحت الشركة أن القرار يأتي نتيجة التصعيد العسكري في المنطقة وإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي منذ 28 فبراير، بعد اندلاع المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران، ما أدى إلى اضطرابات واسعة في حركة الطيران، بحسب التايمز.

وبذلك تنضم فلاي دبي إلى عدد من شركات الطيران الأجنبية التي أعلنت إلغاء أو تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل خلال الأسابيع المقبلة، نتيجة المخاوف الأمنية والتطورات العسكرية المتسارعة.

وفي وقت سابق، كانت الشركة قد شاركت في جهود حكومية لإعادة مواطنين إسرائيليين عالقين في الإمارات، حيث قامت بتسيير رحلات مباشرة لإعادتهم من دبي إلى مطار بن غوريون، وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل الإسرائيلية.