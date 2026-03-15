قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن الجيش الإيراني يستهدف حصرا القواعد العسكرية وإمكانات المعتدين على إيران في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أنه لا ينبغي اعتباره هجوما إيرانيا على دول المنطقة.

وأضاف عراقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأحد، أن إيران عازمة على الدفاع عن سيادتها وكرامتها ووحدة أراضيها وأمنها القومي.

وأشار وزير الخارجية الإيراني، إلى أن إسرائيل ومساعيه للهيمنة هو السبب الرئيسي لانعدام الأمن في عموم المنطقة بما في ذلك لبنان.

وأكد وزير الخارجية الإيراني، أن عودة الهدوء إلى لبنان مرهونة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الهجمات والاعتداءات من قبل إسرائيل.