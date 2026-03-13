إعلان

بعد حث الإيرانيين على الانتفاض ضد النظام.. ترامب: الإطاحة به عقبة كبيرة

كتب : محمد أبو بكر

05:26 م 13/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإيرانيين إلى النزول إلى الشوارع بعد توقف القصف، مشيرًا إلى أن الطريق أمامهم لإسقاط النظام سيكون صعبًا للغاية.

وقال "ترامب": "أعتقد حقًا أن هذه عقبة كبيرة أمام أشخاص لا يملكون أسلحة، وأعتقد أنها عقبة كبيرة، وسيحدث ذلك، لكن، ربما ليس على الفور"، بحسب فوكس نيوز.

يذكر أن العاصمة الإيرانية طهران وعدد من المدن الإيرانية، شهدت مسيرات واسعة بمناسبة يوم القدس العالمي، حيث ظهر عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين في الفعاليات بعد 13 يوماً من حادثة اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.

وأظهرت صور ومقاطع متداولة مشاركة شخصيات بارزة في المسيرة، من بينهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وعباس عراقجي، زير الخارجية الإيراني، وعلي لاريجاني، رئيس الأمن القومي الإيراني، إلى جانب علي رضا أعرافي، عضو بمجلس القيادة المؤقت بإيران، وفرزانه صادق، وزيرة النقل، حيث شاركوا بين الحشود التي خرجت لإحياء المناسبة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج

أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بين صعود وهبوط.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال أسبوع؟
أمريكا تعلن مصرع جميع أفراد طاقم طائرة التزود بالوقود في العراق
البابا ليو يدعو القادة المسيحيين الذين يشعلون الحروب إلى مراجعة ضمائرهم