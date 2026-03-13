دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإيرانيين إلى النزول إلى الشوارع بعد توقف القصف، مشيرًا إلى أن الطريق أمامهم لإسقاط النظام سيكون صعبًا للغاية.

وقال "ترامب": "أعتقد حقًا أن هذه عقبة كبيرة أمام أشخاص لا يملكون أسلحة، وأعتقد أنها عقبة كبيرة، وسيحدث ذلك، لكن، ربما ليس على الفور"، بحسب فوكس نيوز.

يذكر أن العاصمة الإيرانية طهران وعدد من المدن الإيرانية، شهدت مسيرات واسعة بمناسبة يوم القدس العالمي، حيث ظهر عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين في الفعاليات بعد 13 يوماً من حادثة اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.

وأظهرت صور ومقاطع متداولة مشاركة شخصيات بارزة في المسيرة، من بينهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وعباس عراقجي، زير الخارجية الإيراني، وعلي لاريجاني، رئيس الأمن القومي الإيراني، إلى جانب علي رضا أعرافي، عضو بمجلس القيادة المؤقت بإيران، وفرزانه صادق، وزيرة النقل، حيث شاركوا بين الحشود التي خرجت لإحياء المناسبة.