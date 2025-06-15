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الحرس الثوري الإيراني ينعي 7 من كبار قادته

12:42 م الأحد 15 يونيو 2025

الحرس الثوري الإيراني

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(وكالات)

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، مقتل سبعة من كبار قادته، الذين تم اغتيالهم مع قائد القوة الجو فضائية العميد أمير علي حاجي زاده، في الهجوم الإسرائيلي الواسع الذي استهدف مواقع عسكرية وحساسة داخل إيران فجر الجمعة.

وأكد البيان الرسمي الصادر عن الحرس الثوري أن الضربة، التي وصفها بـ"العدوان الإسرائيلي الغادر"، أودت بحياة عدد من كبار القادة، من بينهم: قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق محمد باقري ومسؤول العمليات في هيئة الأركان العامة العميد مهدي رباني ومسؤول شؤون الاستخبارات في الهيئة ذاتها العميد غلام رضا محرابي.

واستهدف الهجوم الإسرائيلي الذي حمل اسم "الأسد الصاعد" منشآت عسكرية ونووية ومراكز قيادة عليا، وأسفر عن "خسائر استراتيجية غير مسبوقة" في صفوف القيادة الإيرانية العليا.

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الحرس الثوري الإيراني إيران حسين سلامي إسرائيل
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