النساجون الشرقيون تستهدف توليد 20% من طاقتها من الطاقة الشمسية خلال 5 سنوات

كتب : دينا خالد

03:24 م 01/03/2026 تعديل في 04:57 م

النساجون الشرقيون

قالت شركة النساجون الشرقيون، إنها تستهدف توليد 20% من استهلاك الشركة للطاقة من مصادر الطاقة الشمسية خلال 5 سنوات عبر 27 مصنعًا، بما يدعم مستهدفات مصر في مجال الطاقة المتجددة ويسهم في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات.

وأشارت الشركة، في بيان لها اليوم، إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة التي تنفذها النساجون الشرقيون، حيث حققت محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 2.5 ميجاوات ذروة خفضًا سنويًا موثقًا للانبعاثات بنحو 1815 طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

وتوقعت الشركة أن تسهم محطة الـ 5 ميجاوات ذروة، التي ستدخل الخدمة قريبًا، في خفض نحو 3,101 طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

وأضافت الشركة، أن هذه الخطوات تعزز قدرتها التنافسية في الأسواق التصديرية، لا سيما في أوروبا وأمريكا الشمالية، حيث تتزايد متطلبات المشترين الدوليين بشأن الشفافية البيئية والالتزام بخفض الانبعاثات.

وحققت النساجون الشرقيون، إنجاز جديد ضمن مسيرتها في الاستدامة والعمل المناخي، بعد حصولها على شهادات مستقلة للتحقق من البصمة الكربونية ومشروعات الطاقة المتجددة.

وتشير النتائج إلى أن البصمة الكربونية السنوية تبلغ نحو 102 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لانبعاثات النطاقين الأول والثاني، وحوالي 486 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لانبعاثات النطاق.

النساجون الشرقيون خفض الانبعاثات الطاقة الشمسية بدائل الطاقة

