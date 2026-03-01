إعلان

وزير الخارجية الإيراني يناشد دول الخليج تفهم الموقف

كتب : مصراوي

04:52 م 01/03/2026

عباس عراقجي

(أ ب)

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنه ناشد نظرائه في الخليج العربي تفهم الموقف في أعقاب الضربات الانتقامية التي شنتها طهران، والتي يقول إنها تهدف فقط إلى استهداف القواعد العسكرية الأمريكية والأفراد.

وأضاف عراقجي في مقابلة مع قناة الجزيرة: "أتمنى لو يفهموا ما يجري في المنطقة، فالأمر ليس خطأنا". وأضاف أن نظراءه غير راضين إلى حد كبير.

ولفت إلى أن الوحدات العسكرية الإيرانية "معزولة إلى حد ما، وتتصرف بناءً على تعليمات عامة تُعطى لها مسبقاً".

وشنت إيران هجمات على عدة دول في الشرق الأوسط، في الوقت الذي قصفت فيه الطائرات الأمريكية والإسرائيلية إيران، بما في ذلك قواعد أمريكية في البحرين والإمارات العربية المتحدة.

ولم تقتصر الهجمات على منشآت عسكرية، بل امتدت لتشمل مواقع خارجها، من بينها فندق في دبي ومطار الكويت الدولي كان به أمريكيين.

وأعلنت سلطنة عُمان، أن ميناء الدقم تعرض لهجوم بطائرتين مسيرتين.

