إسرائيل: سنكثف هجماتنا على إيران اعتبارا من الآن

كتب : محمد جعفر

12:49 م 01/03/2026

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن بلاده ستكثف هجماتها على إيران اعتبارا من الآن، مضيفًا: "سننظم جسرًا جويًا متواصلًا لتنفيذ هجوم قوي على أهداف في طهران".

وأكد كاتس أن الهجمات الإسرائيلية على إيران تستهدف مواقع تابعة للنظام في العاصمة طهران، مشددًا على أن تنفيذ الضربات يتم وفق خطة صدّق عليها المستوى السياسي.

وأضاف أن الجيش ينفذ ضربات مكثفة تستهدف مواقع تابعة للنظام وأجهزة القمع في طهران، في إطار الخطة المعتمدة.

وفي سياق متصل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان اليوم الأحد، إنه مع انطلاق الهجمات على إيران أمس السبت، قتل سلاح الجو 40 قائدًا إيرانياً "خلال دقيقة واحدة"، معتبرًا أن تلك العملية "ضربة تاريخية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة".

