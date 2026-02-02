إعلان

مسؤول إيراني: أمريكا وإسرائيل يدركان قوة استعدادنا للرد على أي هجوم محتمل

كتب : مصراوي

11:39 م 02/02/2026

السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني

كتب-عبدالله محمود:

قال السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني، إن خبرتنا السابقة في حرب الـ12 يوما تجعلنا نخوض التفاوض ونحن على أتم الاستعداد لكل السيناريوهات.

وشدد أماني خلال تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الأثنين، على ضرورة أن يكون التفاوض على المشروع النووي الإيراني دون التطرق لأي موضوعات أخرى.

وأضاف السفير الإيراني: "أن مستعدون للرد على أي هجوم محتمل والطرفان الأمريكي والإسرائيلي يدركان قوة استعدادنا".

وأكد سفير إيران في لبنان، أن طهران لن نقدم أي تنازلات في التفاوض مع واشنطن ولا تخشى الحشد العسكري الأمريكي بالمنطقة.

وأوضح أماني، أن إيران خرجت من حرب الـ12 يوما أقوى من السابق، مؤكدًا أنها قادرة على توجيه ضربات موجعة لمن يبدأ هجوما عليها.

