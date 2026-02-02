المجر تطعن على قرار الاتحاد الأوروبي بشأن حظر استيراد الغاز الروسي

(د ب أ)

أقامت المجر دعوى قضائية أمام محكمة العدل الأوروبية، ضد قرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد الغاز الطبيعي من روسيا.

وقال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الاثنين، أن المجر أقامت الدعوى عقب نشر خطة التخلص التدريجي من الغاز الروسي على قاعدة البيانات القانونية للاتحاد الأوروبي.

وبرر الوزير هذه الخطوة بالقول إنه كان ينبغي عدم تجاهل رأي المجر وسلوفاكيا عند اتخاذ القرار في نهاية يناير الماضي.

وأضاف أن القرار كان في جوهره قرارا بالعقوبات على روسيا، وكان ينبغي أن يتم اتخاذ القرار بالإجماع.

كما أعلنت سلوفاكيا عزمها رفع دعوى قضائية أمام المحكمة نفسها في لوكسمبورج.

يذكر أن الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي تعاملت مع حظر الاستيراد كإجراء سياسي تجاري، يكفي فيه الحصول على أغلبية مؤهلة للموافقة.