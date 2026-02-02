أول تعليق من البيت الأبيض على المحادثات الأمريكية الإيرانية المرتقبة

رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الحديث عن الأخبار المتداولة بشأن اللقاء المرتقب بين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال الأيام المقبلة.

وقالت ليفيت في تصريحات إعلامية اليوم الاثنين، إنه لا تعليق حاليا بشأن لقاء ويتكوف مع الإيرانيين.

وفي وقت سابق، نقل موقع أكسيوس، عن مسؤول أمريكي أن المبعوث الأمريكي وعراقجي يعتزمان الاجتماع في إسطنبول يوم الجمعة المقبلة لمناقشة اتفاق نووي محتمل وقضايا أخرى.

وقال المسؤول الأمريكي، أن الهدف من الاجتماع هو سماع ما الذي سيقوله الإيرانيين وإبرام اتفاق بين الطرفين.

وأكد مسؤول إيراني رفيع المستوي لوكالة رويترز، أن عراقجي سيعقد اجتماعا مع المبعوث الأمريكي ويتكوف في اسطنبول الجمعة.

وأوضح وزير الاستخبارات الإيراني، أن المفاوضات مع أمريكية لن تتخذ أي قرار خارج إطار المصلحة الوطنية.