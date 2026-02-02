إعلان

أول تعليق من البيت الأبيض على المحادثات الأمريكية الإيرانية المرتقبة

كتب : عبدالله محمود

06:44 م 02/02/2026

كارولين ليفيت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الحديث عن الأخبار المتداولة بشأن اللقاء المرتقب بين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال الأيام المقبلة.

وقالت ليفيت في تصريحات إعلامية اليوم الاثنين، إنه لا تعليق حاليا بشأن لقاء ويتكوف مع الإيرانيين.

وفي وقت سابق، نقل موقع أكسيوس، عن مسؤول أمريكي أن المبعوث الأمريكي وعراقجي يعتزمان الاجتماع في إسطنبول يوم الجمعة المقبلة لمناقشة اتفاق نووي محتمل وقضايا أخرى.

وقال المسؤول الأمريكي، أن الهدف من الاجتماع هو سماع ما الذي سيقوله الإيرانيين وإبرام اتفاق بين الطرفين.

وأكد مسؤول إيراني رفيع المستوي لوكالة رويترز، أن عراقجي سيعقد اجتماعا مع المبعوث الأمريكي ويتكوف في اسطنبول الجمعة.

وأوضح وزير الاستخبارات الإيراني، أن المفاوضات مع أمريكية لن تتخذ أي قرار خارج إطار المصلحة الوطنية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كارولين ليفيت المحادثات الأمريكية الإيرانية البيت الأبيض عباس عراقجي ستيف ويتكوف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد ثبوت صحة نتائج الانتخابات.. السيد البدوي لسري الدين: موقعك رئيسًا للوفد
أخبار مصر

بعد ثبوت صحة نتائج الانتخابات.. السيد البدوي لسري الدين: موقعك رئيسًا للوفد
ياسمين صبري تستعرض جمالها في أحدث ظهور على السوشيال ميديا (فيديو وصور)
زووم

ياسمين صبري تستعرض جمالها في أحدث ظهور على السوشيال ميديا (فيديو وصور)
أول تعليق من البيت الأبيض على المحادثات الأمريكية الإيرانية المرتقبة
شئون عربية و دولية

أول تعليق من البيت الأبيض على المحادثات الأمريكية الإيرانية المرتقبة
"خانت العشرة".. تأييد إعدام قاتلة "أطفال دلجا" الستة
أخبار المحافظات

"خانت العشرة".. تأييد إعدام قاتلة "أطفال دلجا" الستة
هل هدف أحمد حسن في 98 كان بالسحر؟ وحجاب حسام حسن.. أبوالمعاطي زكي يكشف
مصراوى TV

هل هدف أحمد حسن في 98 كان بالسحر؟ وحجاب حسام حسن.. أبوالمعاطي زكي يكشف

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027
خسر 220 جنيها.. هبوط حاد في سعر الذهب اليوم
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد: أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات