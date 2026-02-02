إعلان

وزير خارجية إيران يبحث مع نظرائه في مصر والسعودية وتركيا التطورات الإقليمية والدولية

كتب : مصراوي

02:10 م 02/02/2026

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

(د ب أ)

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) اليوم الإثنين، بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أجرى محادثات هاتفية منفصلة مع نظرائه في مصر والسعودية وتركيا لمناقشة "أحدث التطورات الإقليمية والدولية".

وأشارت وكالة إرنا، إلى أن هذه الاتصالات تأتي في إطار المشاورات الدبلوماسية المستمرة مع مسؤولي المنطقة، حيث ناقش عراقجي مع نظرائه أحدث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان عراقجي قد توجه إلى تركيا يوم الجمعة الماضية، لإجراء محادثات، على خلفية التوترات العسكرية مع الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد، في أوائل يناير، بالتدخل بعد أن قامت السلطات الإيرانية بقمع مظاهرات واسعة بعنف.

وأجرت واشنطن وطهران محادثات العام الماضي حول البرنامج النووي الإيراني المتنازع عليه، لكن المحادثات تعثرت، وبعد ذلك شنت إسرائيل هجمات على إيران، أعقبها قصف أمريكي لمرافق نووية إيرانية رئيسية.

وتأمل طهران أن تؤدي المفاوضات إلى رفع العقوبات الدولية الصارمة المفروضة على إيران وتحقيق انتعاش اقتصادي تحتاج إليه بشدة.

واندلعت أحدث المظاهرات في البلاد أواخر ديسمبر بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها البلاد، ثم تحولت لاحقا إلى انتفاضة سياسية.

وزير خارجية إيران عباس عراقجي تركيا دونالد ترامب الرئيس الأمريكي

